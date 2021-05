Od sobote na javnih prireditvah ne bo več številčne omejitve udeležencev

Vlada je na današnji dopisni seji spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom. Od sobote in do 30. maja število udeležencev na javnih shodih in prireditvah tako ni več številčno omejeno na 50 ljudi, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo, so sporočili po seji vlade.