Premier Janša je delegacijo katoliških škofov, z ljubljanskim nadškofom in predsednikom SŠK Stanislavom Zoretom na čelu, sprejel 19. aprila. Tedaj so se med drugim dogovorili za ustanovitev sveta za reševanje odprtih vprašanj med Cerkvijo in državo. (Foto: Luka Cjuha)