»Imamo bel dim,« je po četrtem krogu pogajanj med Evropskim parlamentom in diplomati predsedujoče države EU Portugalske sporočil evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.

Covidno potrdilo naj bi na ravni EU predvidoma uvedli konec junija ob začetku poletne turistične sezone ter s tem omogočili nemotena in varna potovanja v EU.

Imetnik potrdila bo dobil kodo QR, ki bo omogočala njegovo branje in preverjanje po vsej EU, in to brez internetne povezave. Na voljo bo tudi v papirni obliki. Informacije naj bi bile napisane v jeziku države izdajateljice in v angleščini.

Potrdilo bo dokazovalo, da se je oseba cepila proti covidu-19, da ima negativen izvid testa ali da je prebolela covid-19. V praksi bo šlo za tri različna potrdila. Potrdilo ne bo pogoj za prosto gibanje in ne bo veljalo kot potovalni dokument, so zapisali v Evropskem parlamentu.

Članice bodo lahko uvajale dodatne omejitve, kot so karantena, samoizolacija ali testiranje, vendar le, če bo potrebno in sorazmerno za zaščito javnega zdravja. Pri tem bodo upoštevale dostopne znanstvene dokaze vključno z epidemiološkimi podatki, ki jih objavlja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Tovrstne ukrepe bodo morale ostalim članicam EU in Evropski komisiji napovedati najmanj 48 ur pred predvideno uveljavitvijo.

Države bodo morale sprejemati potrdila o cepljenju, ki bodo izdana v drugih državah članicah za osebe, cepljene z v EU odobrenim cepivom proti covidu-19. Lahko bodo priznavale tudi druga cepiva, so še navedli v parlamentu.

Potrdila bodo nadzorovana, da bi preprečili goljufije in ponarejanje, enako velja za avtentičnost elektronskih žigov, ki bodo vključeni v dokument. Osebnih podatkov iz potrdil države, kamor bo oseba potovala, ne bodo smele shranjevati, prav tako na ravni EU ne bo vzpostavljena osrednja podatkovna baza. Seznam organov, ki bodo obdelovali in sprejemali podatke, bo javno objavljen.

Ob tem se je Evropska komisija obvezala, da bo sprostila vsaj 100 milijonov evrov iz instrumenta za nujno pomoč za nakup testov na okužbo z novim koronavirusom za namen izdaje covidnega potrdila.

Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve bo o dogovorjenem besedilu glasoval prihodnjo sredo, nato pa bodo o njem glasovali poslanci Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju ter Svet EU. Če ga bo odbor potrdil, bo Evropski parlament o njem glasoval na prvem junijskem plenarnem zasedanju, ki bo od 7. do 10. junija. Uredba o digitalnem covidnem potrdilu bo veljala 12 mesecev.