Policisti tudi uradno na Dnevniku

Časopisno hišo Dnevnik je včeraj obiskala visoka policijska delegacija, ki jo je vodil Igor Razpotnik, vodja preiskav v Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). Policiste je na njihovo pobudo sprejela direktorica našega oglasnega oddelka Nives Roš. Šlo je za prvi uradni obisk visokih policijskih predstavnikov na Dnevniku po tistem, ko je vlada policiji naložila, naj preveri, ali so v poslovanju Slovenske tiskovne agencije kakšne nezakonitosti. V daljšem uradnem pogovoru, ki je sledil, so policisti in predstavnica Dnevnika izmenjali informacije o okoliščinah poslovanja našega podjetja na oglasnem področju, še posebej pa seveda s STA, pri čemer so gostje posebno pozornost posvetili vprašanju, kdo z agencijo sklepa poslovne dogovore in zakaj poslovni dogovori z našimi poslovnimi partnerji veljajo za poslovno skrivnost.