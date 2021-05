Stavba Kranjskega deželnega dvorca na Kongresnem trgu, kjer ima sedež rektorat Univerze v Ljubljani, bo prihodnje leto praznovala 120. obletnico. Na ljubljanski univerzi so se zato odločili, da še letos na novo uredijo zelene površine pred dvorcem, ki je, kot pravijo na univerzi, »glede na zgodovinsko pomembnost slovenski kulturni spomenik prve kategorije«. Projekt bo univerzo brez davka na dodano vrednost stal 40.000 evrov.

Prenovo zelenice pred stavbo univerze je zasnoval krajinski arhitekt dr. Marko Dobrilovič z oddelka za krajinsko arhitekturo na biotehniški fakulteti, ki se mu je pridružila študentka Lea Lunder. Ureditvena dela so že začeli, predvidoma v prvi polovici junija pa bo Arboretum Volčji Potok uredil nasad.

Ob pročelju dvorca bosta ohranjeni tisi. Ker trenutno nimata enakih krošenj, jih bodo postopoma preoblikovali tako, da bosta volumna njunih krošenj uravnotežena. Niz doprsnih kipov in spominska plošča bazoviškim žrtvam bosta ostala na svojem mestu, na zelenico za njimi pa bodo zasadili lonicere (Lonicera nitida). Pristrižene lonicere oziroma kosteničevje bodo poenotile območje »galerije«. V okolici Fontane Evrope, ki je bila postavljena kot spomin na evropsko priznanje Slovenije kot samostojne republike, je Dobrilovič predvidel odstranitev nasada vrtnic, ki ga bo zamenjala trata. Ta bo poenostavila vzdrževanje in poudarila fontano, je povedal Dobrilovič. »Prenova nasada slogovno usklajuje stavbo z njeno okolico, postavlja v ospredje njeno reprezentančno vlogo in se tako tudi likovno naveže na Plečnikovo ureditev roba Kongresnega trga,« je zasnovo prenove, ki temelji na vzpostavljanju simetrije v prostoru, razložil krajinski arhitekt. vbr