Potem ko je veliko osnovnih šol zaradi odsotnosti navodil ministrstva za izobraževanje, znanost in šport že odpovedalo načrtovane šole v naravi oziroma jih prestavilo na prihodnje šolsko leto, so v sredo s pristojnega ministrstva vendarle prejeli svežo okrožnico. V njej je ministrstvo osnovne šole pa tudi vrtce, glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom ter zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami obvestilo o sproščanju ukrepov oziroma o prehodu v tako imenovano rumeno fazo, so sporočili z ministrstva.

Mehurčke morajo ohranjati pri vseh dejavnostih

V okrožnici je ministrstvo zapisalo, »da se ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in dela v tako imenovanih mehurčkih lahko izvajajo vsi programi, vključno z bivanjem v naravi (vrtci), dnevi dejavnosti, šolo v naravi in plavalnimi tečaji v vrtcih in osnovnih šolah«. Ministrstvo šolam in vrtcem priporoča, naj v čim večji meri uporabljajo nastanitvene zmožnosti Centra za šolske in obšolske dejavnosti. »Izvedba šol v naravi je mogoča le v okviru oddelka, torej mehurčka, in v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Ob tem morajo upoštevati ohranjanje mehurčka tako pri nastanitvi, prehrani kot tudi pri vseh drugih dejavnostih,« so opozorili na ministrstvu.

Za učence osnovne šole Polje, ki bi danes morali v šolo v naravi na Debeli rtič, je okrožnica ministrstva prišla prepozno. Petkov termin šole v naravi so namreč prejšnji teden zaradi februarske okrožnice ministrstva, da se tovrstnih dejavnosti do nadaljnjega ne izvaja, odpovedali. Ravnateljica Barbara Smrekar je pojasnila, da jim v sredo ni uspelo izvedeti, ali je njihov termin morebiti še prost. »Če bi danes (četrtek, op. a.) dopoldne dobili potrditev, da je termin še prost, bi morali do večera obvestiti vse starše in učence. Ocenjujem, da bi se pri takšni odločitvi starši polarizirali na tiste, ki bi skok na glavo sprejeli, in tiste, ki bi jih ta odločitev vznejevoljila. Pa tudi na naši strani bi bilo potrebnih kar nekaj organizacijskih prilagoditev, saj imamo načrtovane dneve dejavnosti na predmetni stopnji, kjer so pri športnih aktivnostih vključeni vsi športni pedagogi, ki bi sicer spremljali učence v šolo v naravi,« je Smrekarjeva pojasnila zagato. Zaradi vsega tega so se odločili, da bodo otroci, ki bi morali danes na Debeli rtič, šolo v naravi opravili 24. septembra.

Ali izvesti načrtovano šolo v naravi ali ne, so kolebali tudi na osnovni šoli Šmartno pri Litiji. A zanje je okrožnica ministrstva prišla še dovolj zgodaj, da jim ni bilo treba odpovedovati in da bodo po besedah ravnatelja Tomaža Rozine »lahko izvedli načrtovano bivanje v naravi«.