V Angliji naj bi čez mesec dni, 21. junija, zahvaljujoč enemu najuspešnejših programov cepljenja na svetu in dolgi strogi tretji karanteni, razglašeni 6. januarja, odpravili še zadnji sveženj protikovidnih epidemioloških ukrepov, vključno s fizičnim distanciranjem in maskami. Vsaj tak je bil »vozni red« vlade. Potem pa je premier Boris Johnson spet naredil napako, tokrat z brexitskim navdihom, ki jo utegnejo Otočani plačati ne samo s preložitvijo dneva svobode, kot pravijo 21. juniju.

Nobena skrivnost ni, da so Johnson in njegovi ministri, ker so na začetku kovidne pandemije dali prednost zdravju gospodarstva, ne pa javnemu zdravju, lani dvakrat z zamudo razglasili in dvakrat prehitro odpravili karanteno, kar je po mnenju kritikov število smrtnih žrtev (blizu 130.000) povečalo za več deset tisoč. Zdaj mnoge Otočane in znanstvenike skrbi, da je ponovil to napako, ker je debelo zamujal z uvrstitvijo Indije na rdeči seznam držav in drugimi ukrepi, s katerimi bi na začetku aprila preprečil ali zelo omejil selitev indijskega seva na Otok. Nerazumno je, da je vlada 9. aprila na rdeči seznam uvrstila Pakistan in Bangladeš, Indijo pa šele 23. aprila, čeprav je bil indijski virus že na začetku aprila veliko bolj razširjen v Indiji kot v Pakistanu in Bangladešu. Po podatkih britanskega državnega zdravstva z 2. aprila se je v Indiji na dan okužilo po 90.000 ljudi, v Bangladešu 6800 in Pakistanu 4700.

Štiri dni za neomejeno širjenje virusa V štirih dneh po napovedi uvrstitve Indije na rdeči seznam 19. aprila je do 4. ure zjutraj 23. aprila, ko je začela veljati, iz Indije na Otok prihitelo na tisoče Indijcev, ki živijo tukaj, da jim ne bi bilo treba v zelo drage karantenske hotele. Mnogi so po pristanku potovali domov z javnim prevozom. Kam? Večina v Bolton, Blackburn in Bedford na severozahodu Anglije ter v predele Londona. Z drugimi besedami: v mesta, v katerih živi, tesno druge ob drugi, največ indijskih velikih družin, oziroma v mesta, kjer se je indijski sev najprej začel širiti. Po pravilih igre bi morali vsi biti štirinajst dni v samoizolaciji na svojih domovih. So bili? Podatki angleške zdravstvene agencije za čas od 2. do 23. aprila kažejo, da ne vsi. Prve primere okužb z indijskim sevom so odkrili 2. aprila pri ljudeh, ki so pripotovali na Otok iz žarišč seva v Indiji: iz Delhija in Mumbaja. Število okužb je poskočilo v tednu, ki se je začel 19. aprila.

Prihaja novi val pandemije? Mesec dni kasneje prvi epidemiolog, profesor Andrew Hayward, član vladnega znanstvenega svetovalnega telesa Sage, pravi, da je zaradi širjenja indijskega seva Britanija morda na pragu novega vala pandemije. »Ta sev se širi zelo učinkovito. Ne vidim nobenega razloga, da se ne bi razširil v druge dele države,« pravi profesor. Indijski sev je kriv za večino novih okužb na Otoku. Po najnovejših ocenah naj bi bil za 50 odstotkov bolj nalezljiv, kot je »domači« kentski sev. Še vedno pa znanstveniki dopuščajo možnost, da je večja nalezljivost navidezna, ker je posledica vedenja ljudi (veliko Indijcev se je vrnilo na območja, kjer živijo tesno drug ob drugem in ne delajo doma). Mnenja o tem, ali obstoječa cepiva nudijo enako veliko zaščito pred tem virusom kot pred kentskim, so omejena na oceno, da »je pri ljudeh malo dokazov, da sev premaguje cepivo«.

Kriv bo Johnson Johnsona so že na začetku aprila pozivali, naj Indijo uvrsti na rdeči seznam, ker je znanstvenike indijski sev skrbel že konec marca. Če bo indijski sev na Otoku, kjer so enkrat cepili že več kot 37 milijonov ljudi, res sprožil nov val pandemije, bo glavni krivec za to Boris Johnson. »Vlada je spet ukrepala prepozno in država plačuje ceno za to,« pravi predsednica vsestrankarske parlamentarne skupine za koronavirus Layla Moran. In kaj ima pri vsem skupaj razvpiti brexit? Johnson naj bi zavlačeval z uvrstitvijo Indije na rdeči seznam, ker naj bi 26. aprila tja potoval na obisk, kjer bi z zamerljivim desničarskim populistom, premierjem Modijem, položil temelje za sporazum o trgovinskem sodelovanju med državama. Ta (že januarja predvideni, a zaradi tretje karantene odloženi) obisk bi bil prvi Johnsonov velik obisk v tujini, odkar je postal premier; ta obisk je vzel za ključni del ustvarjanja svoje pobrexitske tako imenovane globalne Britanije in vzpostavljanja novih trgovinskih povezav z drugimi deli sveta. Preložil ga je šele 19. aprila, malo preden je vlada istega dne sporočila, da bo Indijo štiri dne kasneje uvrstila na rdeči seznam. V teh štirih dneh se je iz Indije v Britanijo vrnilo več kot 20.000 Indijcev. Koliko jih je s seboj poleg prtljage prineslo indijski sev, ne bo nikoli znano.