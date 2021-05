Zunanja ministra ZDA in Rusije Antony Blinken in Sergej Lavrov sta na svojem prvem srečanju v Reykjaviku poudarila, da med državama obstajajo znatne razlike v pogledih na dvostranska in globalna vprašanja, da pa bosta sodelovali, kjer je mogoče, denimo v boju proti podnebnim spremembam, glede jedrskih programov Irana in Severne Koreje ali Afganistanu. To je bilo prvo srečanje na takšni ravni med državama po nastopu administracije Joeja Bidna. In čeprav je slednji zelo kritičen do Rusije in predsednika Vladimirja Putina, je sredino srečanje zunanjih ministrov minilo v opazno bolj mirnem in diplomatskem duhu kot marčevsko prvo srečanje Blinkna s kitajskim sogovornikom Yang Jiechijem na Aljaski, ko so novinarjem celo dovolili precej dlje ostati v sobi, da so lahko spremljali prerekanje obeh delegacij in obtožbe ene države na račun druge.

Po pogovorih Blinkna in Lavrova je sicer ostalo nejasno eno glavnih vprašanj pred srečanjem, namreč, ali se bosta Biden in Putin prihodnji mesec res srečala, kot se na veliko ugiba. Po telefonu sta se predsednika že pogovarjala, Bidnove marčevske besede v intervjuju, da ima Putina za »morilca«, pa so povečale napetosti. Aprila je sledil ameriški izgon ruskih diplomatov in nove sankcije zaradi obtožb o vmešavanju v ameriške volitve ter potem ruski recipročni izgon ameriških diplomatov.

Za pogovore, a z opozorilom »Nobena skrivnost ni, da so med našimi pogledi razlike… in če bo Rusija ravnala agresivno proti nam ali našim partnerjem, bomo odgovorili,« je dejal Blinken v Reykjaviku, kjer sta bila z Lavrovom zaradi zasedanja zunanjih ministrov osemčlanskega Arktičnega sveta. »Ob tem obstaja mnogo področij, na katerih se naši interesi križajo in ujemajo,« je dodal vodja ameriške diplomacije in kot eno od področij omenil tudi boj proti covidu-19. Lavrov je poslal podobno sporočilo v obratnem vrstnem redu. »Pripravljeni smo se pogovarjati o vprašanjih na mizi ob predpostavki, da bo pogovor odkrit, vsebinski in vzajemno spoštljiv,« je dejal. »Vendar smo si zelo narazen pri naših ocenah položaja v svetu in pristopov k njihovemu reševanju,« je dodal Lavrov in nakazal, da bo vsak ukrep proti Moskvi naletel na ustrezen odgovor. Pred srečanjem je bilo zlasti z ameriške strani slišati veliko napovedi, da si želijo predvidljive in stabilne odnose z Rusijo. Blinken je te besede ponovil. Ni sicer jasno, ali jih je mogoče doseči oziroma kako natančno bi bili videti, a srečanja, kakršno je bilo tokratno, lahko prispevajo k takšnemu cilju. Ameriško zunanje ministrstvo je v izjavi po srečanju sicer izpostavilo tudi zaskrbljenost nad okrepljeno prisotnostjo ruske vojske ob meji z Ukrajino, nad zdravstvenim stanjem opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki je po zadnjih navedbah vodje ruskih zaporov sicer spet »bolj ali manj normalno«, ter nad svobodo medijev in aktivistov, kritičnih do oblasti. Je pa Washington pred srečanjem napovedal, da ne bo uvedel sankcij proti podjetju, ki gradi plinovod Severni tok 2. Trenutek gotovo ni bil izbran naključno in je pred pogovori poskrbel za nekaj razbremenitve siceršnje napetosti. ba, agencije