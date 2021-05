Moški je star okoli 30 let, visok približno 175 centimetrov, rahlo močnejše postave, krajših rjavih las (postrižen na gobico, s prečo po sredini glave). Oblečen je bil v svetle hlače (sive ali bež), temnejšo, na prsih prešito sivo jakno s svetlo sivimi rokavi ter obut v svetle superge. Vse, ki bi o njem ali tatvini kar koli vedeli, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, PP Ljubljana Center (01 475 06 00), številko 113 ali anonimno na 080 1200.

Policisti pa so v torek že prijeli nekega drugega tatu, 44-letnika z območja Kočevja. Osumljen je, da je aprila na območju Most vlomil v pet kleti in iz njih ukradel kolesa. V sredo so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.