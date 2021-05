Na zelenici pred stavbo na Cesti maršala Tita 10 ter na zelenici nasproti trgovskega centra Spar v smeri Hrenovice so posejali seme travniških rož za cvetoč travnik, ki bo čebelam in preostalim opraševalcem ponujal hrano in zavetje. Zelenici so zaposleni iz JEKO predhodno pokosili, pri sejanju pa je sodeloval tudi župan Blaž Račič. Ti zelenici bosta naslednjič pokošeni šele, ko travniške cvetlice odcvetijo in se bodo čebele najedle, ob na novo zasejani površini pa za obveščanje in ozaveščanje o pomenu cvetočih travnikov skrbijo tudi nove table, so sporočili z jeseniške občine. »Časi, ko so naše travnike krasile različne barve cvetočih rastlin, so minili. Večkratna košnja je postala na travnikih prevladujoče opravilo, zaradi katerega izginja travniško cvetje. Pogosta košnja močno vpliva na ohranjanje biotske raznovrstnosti ter s tem tudi na pestrost čebel in drugih opraševalcev, za katere pa vemo, da so ključni pri pridelavi hrane,« opozarjajo na Čebelarski zvezi Gorenjske.