Naziv junaki našega časa, ki ga podeljujejo mladim prostovoljcem, pa sta potrdili dve kranjski šoli: osnovna šola Simona Jenka in osnovna šola Orehek,« so sporočili iz kabineta kranjskega župana Matjaža Rakovca. Naziv je kranjska občina potrdila s podpiranjem razvoja prostovoljstva in raznolikih prostovoljskih organizacij, zglednim odzivom na epidemijo in pomoč ljudem na različnih področjih, s sodelovanjem pri večjih prostovoljskih akcijah, kot sta Očistimo Kranj in V Kranju dobro v srcu mislimo (v okviru katere so zbrali sredstva za ljudi, ki so se zaradi epidemije znašli v stiski), z zahvalo prostovoljcem s priznanjem junaki našega časa, s plakati po mestu in sprejemom na občini, so pojasnili pri Slovenski filantropiji. »Prostovoljci so izjemno pomemben člen naše družbe. To je lani prišlo še posebej do izraza. Ko smo na začetku epidemije na MO Kranj objavili poziv za prostovoljce, smo pričakovali 20 ljudi. Odziv je bil izjemen. Na koncu smo našteli več kot 180 prijav. Družbi so pokazali, kaj pomenijo odgovornost, sodelovanje in solidarnost v izrednih razmerah. So zgled za vso skupnost,« pravi kranjski župan Matjaž Rakovec.