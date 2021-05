Vodja službe za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov ministrstva za obrambo Mihael Klavžar je pojasnil, da je šlo za helikopter Eurocopter Tiger oboroženih sil Španije, ki poleg ostalih držav sodeluje na vaji Jadranski udar.

Zaradi hujših vibracij se je pilot po trku odločil, da izvede zasilni pristanek, kar mu je tudi uspelo, tako da sta tako pilot kot kopilot nepoškodovana. Je pa nastala škoda na helikopterju in na električnem omrežju, je povedal Klavžar.

Po nesreči so po njegovih besedah takoj izvedli postopke za zavarovanje prizorišča nesreče, preprečili so tudi nadaljnje škodljive posledice, saj so izklopili električno napajanje na helikopterju in preverili morebitno iztekanje goriva.

Posadko so prepeljali na varno, letalski preiskovalni organ ministrstva za obrambo in policija pa dogodek še preiskujeta. Po doslej znanih podatkih, ki so jih pridobili iz kontrole letenja, se je helikopter v času nesreče vračal z naloge, v kateri so se urili t. i. častniki za navajanje združenega ognja. Do trka je torej prišlo, ko se je vaja že končala, je pojasnil.

Ni pa še znano, ali je bil vzrok tehnične narave ali je šlo za človeški dejavnik. Črne skrinjice, ki jih ima ta helikopter, so po njegovih besedah namreč nekompatibilne s sistemi, ki jih imajo v Slovenski vojski, tako da bo treba počakati na izsledke tehnične ekspertize. Kje jo bodo opravili, se bodo še odločili, takšen tip helikopterjev pa poleg Špancev uporabljajo tudi oborožene sile Francije in Nemčije.