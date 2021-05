2. junija, ko se Sebastjanu Erženu izteče mandat vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za knjigo (JAK), ga bo na tem položaju nasledil nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel. Ker na prvem rednem razpisu za mesto direktorja ni bil izbran nihče, ponovljeni razpis pa je pravkar v teku, ga je za to funkcijo predlagal svet JAK, vlada pa je imenovanje nedavno tudi potrdila. Na čelu JAK bo kot vršilec dolžnosti do imenovanja novega direktorja, a najdlje do 1. decembra. Ker pa Rupel, sicer tudi pisatelj, publicist in urednik, v zadnjih dveh tednih ni skrival, da bi ga položaj direktorja javne agencije zanimal predvsem zaradi častnega gostovanja Slovenije na frankfurtskem knjižnem sejmu, se mu najbrž obeta tudi direktorski položaj.

Tvegana politična špekulacija

»Kakšna je Ruplova vizija delovanja JAK, ne vemo, upam pa, da so ga o tem vprašali tisti, ki so ga predlagali in imenovali na to mesto,« pravi Dušan Merc, predsednik Društva slovenskih pisateljev, ki ga trenutno bolj skrbi odstop Amalije Maček z mesta kuratorice slovenske predstavitve v Frankfurtu. Skrb, ali je med številnimi izkušenimi samozaposlenimi in zaposlenimi akterji v založniški dejavnosti za to mesto najboljši prav Rupel, izražajo tudi v Društvu slovenskih književnih prevajalcev.

Pisatelj in prevajalec Andrej E. Skubic okoliščine ponazarja z anekdoto. Ko so v petdesetih letih za profesorja književnosti na Harvardu hoteli imenovati Nabokova, je Roman Jakobson izjavil: »Tudi če je pomemben pisatelj: ali to pomeni, da bomo v naslednjem koraku imenovali slona za profesorja zoologije?« Prepričan je, da JAK v tako zahtevnem času ne potrebuje direktorja, ki – kot je sam izjavil – 'ni strokovnjak za te urade, ki se s knjigo ukvarjajo pri nas'. »Priprave na frankfurtski sejem zahtevajo izredno operativnega, iznajdljivega poznavalca knjižnega trga, avtorskih pravic, novih bralskih medijev in tako dalje z jasno vizijo uspešnega prodora. Ob spoštovanju do Ruplovih intelektualnih kapacitet in brez vrednotenja njegovega svetovnega nazora ali zgodovinskih zaslug – tukaj je popolnoma bos. Njegovo imenovanje je zgolj posledica zelo tvegane in nespametne politične špekulacije večinskega dela članov sveta JAK,« dodaja.