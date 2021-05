»Roza barve se ne da več dobiti,« se v Medani nasmejeta gospodinji, ki na staro kolo obešata cvetje z rožnatimi cvetovi in pometata dvorišče. Čez cesto na medanskem placu delavci popravljajo ogromen transparent rožnate majice, ki ji je veter prejšnje dni privoščil centrifugo. Tretja soseda je rože nasadila v rožnato samokolnico, nekdo je odsluženo kolo postavil v vrt. »Seveda živimo s tem praznikom, to se ne zgodi vsak dan,« kimata Medanki in pritrdita, da niti izbira barve rož ob hiši letos ni bila naključna.

Da v Brdih ni zmanjkalo le rožnate barve, ampak predvsem starih odsluženih koles, pripomni Darinka Černelič in pokaže na postavitev ob cesti. Ko bo svetovna kolesarska elita v nedeljo skoraj točno ob 15. uri in 14 minut prikolesarila v Slovenijo čez mejni prehod Vipolže, bo najprej zavila okoli njenega nasada jagod. Med delom je opazovala kolesarje, ki so želeli še pred profesionalci preizkusiti progo. Sledili so si drug za drugim. Napoti me desno proti znamenitemu cerovskemu klancu, kjer da se je vaška skupnost še posebej potrudila z okraševanjem. Ni nepomembno, da ravno tam. »V klancu se vse skupaj malo ustavi, kolesarji bodo šli počasneje, kamere bodo več ujele,« poznavalsko razloži.

Kdor ga je prevozil, je bil heroj Pod klancem, kjer stoji tabla z opozorilom, da ima slednji 15-odstotni naklon, se res začnejo vrstiti rožnata kolesa, trte so dobile rožnate pentlje, oljke rožnate okraske, balkoni zastave, ograje velike transparente. Domačin Roman Bajt iz vasice Imenje pripomni, da je ovinek okrog pokopališča v Dolnjem Cerovem zagotovo še strmejši, vsaj 20-odstotni. »Cerovski klanec so od nekdaj spremljale zanimive zgodbe. Včasih, ko je bil še makadamski in ko Brici nismo imeli veliko kolesarske kondicije in ne dobrih koles, si veljal za heroja, če si ga prevozil. Večina je omagala že na polovici, pri vratih od pokopališča,« se posmeje. Včeraj so v Novi Gorici in Goriških brdih tekle pospešene, končno s soncem pospremljene priprave. Cestni delavci so krpali še zadnje luknje, v Novi Gorici so sadili rožnate vrtnice, ob poteh so postavljali zadnje transparente, v Medani so ob poti že stale gigantske vinske steklenice, z balkonov hotela San Martin v Šmartnem so visela rožnata kolesa. V hotelu bo prenočevala tehnična ekipa dirke. Rezervirali so že februarja in tako so Valentinčičevi že pred uradno potrditvijo poteka proge skozi Slovenijo vedeli, da se dogaja nekaj resnega. »To je odskočna deska v letošnjo sezono,« je vesela lastnica hotela Vesna Valentinčič, v katerem so bili že doslej zelo povezani s kolesarskim turizmom. »Našim gostom bomo ponudili, da se lahko na trasi že pred dirko ali kasneje preizkusijo tudi sami, z električnimi kolesi tudi cerovski klanec ne izgleda več tako strm,« se posmeje. Da je ta konec tedna zaman iskati prosto sobo ob progi, ni treba posebej poudarjati.

Spektakel za 800 milijonov gledalcev Tudi na novogoriškem delu proge med Solkanom, Trgom Evrope, Rafutom in Rožno dolino je živahno. Na fasado male hiške ob vili Rafut sta umetnici Eva Mlinar in Maruša Štibelj naslikali aleksandrinke. Ni naključje, da sta jih posadili na kolesa. Novogoriški župan Klemen Miklavič poudarja, da letošnja dirka ne bo šla skozi italijansko prestolnico, bo pa šla skozi evropsko prestolnico kulture. »Če bodo epidemiološke razmere dovoljevale, bom dirko spremljal na Trgu Evrope, cilj pa pričakal na Travniku. Torej na dveh najbolj prepoznavnih točkah goriškega somestja,« že načrtuje nedeljsko popoldne. Za to, da bodo posnetki slovenskih krajev šli v svet – Giro namreč prenaša približno 180 televizijskih hiš, ogleda pa si ga več kot 800 milijonov gledalcev po vsem svetu – sta zaslužna predvsem dva človeka: nekdanji nogometaš in nogometni trener Edy Reja, čigar korenine segajo v Vipolže in bližnje Oslavje, ter Enzo Cainero, ki bdi nad dirko v deželi Furlaniji - Julijski krajini. Cainero je o vnovični trasi čez Slovenijo razmišljal pred dvema letoma, Reja mu je pot pokazal. »Poklical sem Edyja in sva šla na pot. Jaz z električnim kolesom, on z navadnim,« je Cainero v dneh pred dirko pripovedoval na Trgu Evrope. Ko sta se nakolesarila, je bilo jasno, da sta našla odsek, primeren za težko in spektakularno progo.

43 kilometrov po Sloveniji Na 147-kilometrski petnajsti etapi dirke bodo kolesarji skozi Goriška brda, Solkan in Novo Gorico nanizali dobrih 43 kilometrov. Na pot bodo krenili iz italijanskega Gradeža in okrog treh popoldne prikolesarili v Vipolže, se peljali skozi Dolnje in Gornje Cerovo, Hum in Kojsko do Gonjač, kjer se bodo spustili prek Šmartnega, Dobrovega, Medane in Plešivega nazaj na italijanski del briškega gričevja. Krog bodo še enkrat ponovili v celoti, v tretje pa se bodo prek Števerjana, Oslavja in Gorice zapeljali mimo simbolnega Trga Evrope, se povzpeli čez Kostanjevico in etapo zaključili na Travniku v Gorici.