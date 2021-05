Nepreslišano: Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije

V Sloveniji smo bili že pred izbruhom epidemije priča pojavu, da so banke precej zniževale svojo kreditno izpostavljenost do podjetij. Številke so res drastične, če jih primerjamo s tistimi pred izbruhom prejšnje krize. Takrat so skupna posojila bank slovenskim podjetjem presegala 20 milijard evrov, na začetku sedanje krize pa je bil njihov znesek nižji od devet milijard evrov. Upad se je v času krize še stopnjeval, kar je posebnost slovenskega okolja. V drugih članicah evrskega območja se je namreč v začetnem obdobju krize kreditna aktivnost bank do podjetij povečala. Pri kreditiranju prebivalstva je Slovenija bolj podobna drugim državam v evrskem območju. Potrošniki so postali bolj previdni in delno niso mogli trošiti, delno pa so varčevali iz previdnostnih razlogov. Zato je kreditiranje prebivalstva v vsem evrskem območju upadlo in del te zgodbe je tudi Slovenija.