»To je to. Ujeli so te. Kaj sem storil? Vse pobil, kakopak.« To so zadnje besede dediča nepremičninskega imperija Roberta Dursta v dokumentarni miniseriji The Jinx. V ospredju so trije zločini – skrivnostno izginotje njegove žene Kathie leta 1982, katere trupla niso nikoli našli, usmrtitev njegove prijateljice Susan Berman leta 2000 ter smrt in razkosanje njegovega soseda Morrisa Blacka leto dni kasneje. Ta primer je razrešen: Durst je poroti povedal, da ga je ubil v samoobrambi, ta mu je verjela in ga oprostila. Čeravno je bil glavni osumljenec pri izginotju žene, uradno proti njemu obtožnice niso nikoli vložili, pred petimi leti pa so jo razglasili za mrtvo.

Dan pred predvajanjem zadnjega dela serije leta 2015 so Dursta aretirali zaradi suma umora prijateljice Susan, ki ga on vse odtlej zanika. Nič kaj v prid mu ne gre dejstvo, da je bila ubita le nekaj ur pred razgovorom s policijo o izginotju njegove žene. Ker je bila njegova tesna zaupnica, je tožilstvo prepričano, da je vedela preveč. Lani pričeto sojenje v Los Angelesu so več kot leto dni prestavljali zaradi novega koronavirusa, v torek pa se je končno znova pričelo.