»Zaposleni so srce in ponos podjetja,« pravi Barbara Podlogar, direktorica prodaje in marketinga v Agilconu. Kadrovska praksa, imenovana #hvalilnica, je le delček v mozaiku njihovih prizadevanj, namenjenih temu, da se zavedajo, da nihče ni samoumeven. »Vsak v podjetju ima možnost pohvaliti sodelavca. Pohvala je lahko za dobro opravljeno delo, za sodelovanje, za dobro idejo, ko dosežemo zastavljen cilj, za dobro šalo, pohvale naših strank, za nerealno dobre piškote, odlično jutranjo meditacijo, zahteven projekt…« Na tak način želijo spodbujati kulturo povratne informacije (pohval), vključevanja in nenehnega razvoja.

Hvalnice so srce uspeha Podlogarjeva pojasni, da je digitalno »drugi jaz« podjetja Agilcon, zato njihova interna komunikacija poteka prek aplikacije Slack. Znotraj aplikacije uporabljajo vrsto kanalov, eden izmed njih je tudi #hvalilnica. Vsak od zaposlenih ima priložnost pohvaliti sodelavca, skupaj si delijo tudi pohvale strank. Vsi imajo priložnost pohvalo komentirati in/ali se nanjo odzvati z emotikoni, kot znamenje podpore. »Na tak način se skupaj veselimo malih in velikih zmag. Zaposleni so idejo vzeli za svojo in redno uporabljajo ta kanal za delitev pohval sodelavcev s sodelavci.« Spoznali so, da je moč lepe besede, sprejemanja in ne nazadnje povratne informacije velika. Zaposlene opolnomoči, motivira in osmišlja njihovo delo. »Veseli smo, da znamo deliti in se veseliti uspehov ter tu in tam konstruktivno predelati tudi kakšen neuspeh.« V Agilconu se ponašajo s sproščeno kulturo, pozitivnim vzdušjem, zdravim delovnim okoljem in dobrimi odnosi v timu. »Trudimo se nameniti čim več časa potrebam zaposlenih, njihovemu videnju oziroma razumevanju dogajanja v Agilconu in usklajevanju njihovih potreb s pričakovanji družbe.« Zato hitro zaznajo utrip v podjetju in ukrepajo, če je treba. Transparentno, iskreno in sproščeno komunicirajo z zaposlenimi že v obdobju selekcije kandidatov z namenom, da si ti lahko ustvarijo čim bolj jasno sliko kulture Agilcona.