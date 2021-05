Intervju z veleposlanikom

Vzniknila je nova afera. Odgovorna urednica na RTV SLO naj bi skrajšala intervju z izraelskim veleposlanikom. Tudi če je to res, v čem naj bi bil problem? Politiki izkoriščajo medije za promocijo lastne agende, uredniki pa so kvalificirani presoditi, kdaj so šli čez rob. In jim smejo samopromocijo in nesmisle omejiti.