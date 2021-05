Pristojne oblasti v afganistanski provinci Laghman so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile, da so se varnostne sile umaknile iz okrožja Daulat Šah. Pred tem so potekala pogajanja med prebivalci in talibani.

Okrožje Daulat Šah je že tretje, ki so ga talibani zavzeli ta mesec, ko se je začel umik mednarodnih sil iz dežele pod Hindukušem. Pred tem so talibani že zavzeli strateško pomembno okrožje Nerh v bližini prestolnice Kabul. V začetku maja so zavzeli okrožje Burka na severu države. Daulat Šah so talibani sicer oblegali več mesecev.

Afganistanske sile so ob tem danes po poročanju katarske tiskovne agencije QNA sporočile, da so na vzhodu province Laghman v letalskih napadih ubile najmanj 12 talibanov ter uničile nekaj njihovega orožja.

Provinca Laghman je v zadnjih dneh prizorišče hudih spopadov med afganistanskimi varnostnimi silami in talibani. Spopadi med obema stranema se tradicionalno okrepijo spomladi in poleti, ki v Afganistanu veljata za obdobje spopadov.

Iz province Helmand medtem danes poročajo o eksploziji ob cesti podtaknjene bombe, ki je zahtevala najmanj devet smrtnih žrtev. Vsi so civilisti.

Namestnik guvernerja province Helmand Barjalai Nazari je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da so v eksploziji v prestolnici province Laškar Gah umrli ženske in otroci. Predsednik sveta province Helmand Ataulah Afgan je potrdil število smrtnih žrtev.

Odgovornosti za napad doslej še ni prevzel nihče. V okolici province Laškar Gah redno potekajo spopadi med afganistanskimi vladnimi silami in talibani, ki so se okrepili po 1. maju, ko se je uradno začel umik mednarodnih sil iz države.

Od uradnega začetka umika ameriške vojske in sil zveze Nato iz Afganistana so talibani začeli več ofenziv, ki bi se lahko po mnenju opazovalcev še okrepile, ko bo umik mednarodnih sil končan.

Okoli 10.000 vojakov ZDA in zveze Nato naj bi se dokončno iz Afganistana umaknilo najkasneje do 11. septembra. Ameriška vojska je ta teden ocenila, da se je doslej zaključilo od 13 do 20 odstotkov tega procesa, še poroča dpa.