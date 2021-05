Tudi v Dnevniku smo poročali o kaznih za tiste, ki so se na javnih mestih prehranjevali, pa za tiste, ki so pisali slogane s kredo, v rokah držali dežnike s političnimi sporočili… Nadaljevalo se je s kaznovanjem mnogih, ki so se udeležili protestov, tudi če so se držali predpisanih razdalj in nošenja mask. Policisti so kaznovali celo naključne mimoidoče opazovalce protestov ali takšne, ki jih na protestih sploh ni bilo, pa so vseeno na dom prejeli položnico. Doživeli smo množične globe v višini več kot 1000 evrov, solzivec, vodni top in gumijaste naboje. Velikokrat smo se spraševali, kakšno zakonsko podlago ima policija za ukrepanje, razganjanje, aretacije, odvzeme prostosti, ali pa za ugotavljanje identitete oseb in izrekanje kazni. Odmevali so postopki proti dijakom, ki so zahtevali vrnitev v šolo. Nekateri med njimi so morali na sodišče.

[POGOVOR] Več mesecev z zaskrbljenostjo spremljamo policijske postopke, ki se izvajajo v imenu preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. V četrtek 20.5. @ 14.00 v sodelovanju z @Dnevnik_si organiziramo razpravo novinarjev, strokovnjakov in predstavnikov institucij. Več sledi... pic.twitter.com/c4Q2rssNqY — Pravna mreža za varstvo demokracije (@PravnaMreza) May 17, 2021

V pogovoru sodelujejo Anuška Podvršič iz Pravne mreže za varstvo demokracije, Katja Filipčič, profesorica kazenskega prava s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Alenka Jerše, namestnica Informacijske pooblaščenke, Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave (GPU), Ivan Šelih, namestnik Varuha človekovih pravic, ter Miroslav Žaberl s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Pogovor vodita Dnevnikova novinarja Urška Rus in Uroš Škerl Kramberger.