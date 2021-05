Tri dimenzionalne vizualizacije prikazujejo udobno, svetlo in veliko kopalnico. Dodana vrednost v vsaki kopalnici je naravna osvetlitev. V kopalnici je umeščena velika steklena okenska površina, ki omogoča, da nas zjutraj prebudi sončna energija. V prostor je umeščen tudi element z dvojnim umivalnikom in dvema velikima ogledaloma. Nad sanitarnima elementoma sta lahko omarica za shranjevanje toaletnih predmetov in visoka omara. Na beli vratni površini so nameščene lesene letve v naravni barvi.

Tuškabina je velike površine in ločena s stekleno steno. Predlagana rešitev tuša nima kadice, ampak voda odteka s talne površine v talni odtok. V prostor je vključenih več različnih naravnih materialov, ki so med seboj barvno usklajeni. Stenske obloge in talne plošče so izdelane iz naravnega marmorja in naravnega kamna. Pod talne plošče umestimo ogrevanje za prijetnejši dotik z bosimi nogami.

Da v prostor vnesemo nekoliko naravnih zelenih elementov, med omarice umestimo zeleno steno iz mahu. Naravni mah ne zahteva veliko vzdrževanja, saj iz prostora črpa dovolj vlage. Armature in sanitarni elementi so v zlatorumeni barvi, ki s svojo toplino dopolnjuje prostor kopalnice. Kreativno oblikovana viseča svetilka med obema ogledaloma je lahko v svetli in veliki kopalnici dodan kreativni element.

Vesna Čas, študentka 2. letnika notranje opreme, Fakulteta za dizajn, Ljubljana