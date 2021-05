Tema svetovnega dne meroslovja je izbrana z namenom ozaveščanja o pomembni vlogi meritev v zdravstvu in s tem dobrem počutju vsakega od nas. Meritve nas spremljajo na vsakem koraku. Od trenutka, ko se nam rodi otrok, nestrpno pričakujemo vse meritve telesne teže in velikosti. Naše zdravstveno stanje je na primer določeno na osnovi meritev krvnega tlaka. Učinkovanje zdravil, še posebno bioloških, je vezano na strog režim shranjevanja v določenem temperaturnem območju. V drugačnih razmerah se lahko zdravilo razgradi ali se spremeni njegova zgradba, zaradi česar ni učinkovito.

Senzorji v šolskih učilnicah

Zato je zlasti v prostorih, kjer ni mehanskega prezračevalnega sistema, priporočljivo izvajati meritve vsebnosti ogljikovega dioksida ter temperature in relativne vlage. V Sloveniji je NIJZ izdal priporočila za prezračevanje prostorov, ki ima v času pandemskih razmer še toliko večjo težo. Tako so se v podjetju Lotrič Meroslovje v okviru praznovanja 30 let skupine odločili, da v osnovni šoli v Železnikih in podružnični šoli v Selcih namestijo sistem Exactum, ki vključuje senzorje ogljikovega dioksida, temperature in vlažnosti ter omogoča spremljanje kakovosti zraka v učilnicah. Ta na osnovi meritev slednjega sporoča, kdaj je prostor treba prezračiti. Prve ugotovitve in meritve so med drugim pokazale, da je redno prezračevanje učilnic izjemnega pomena, saj le tako otroci dihajo svež zrak.