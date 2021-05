Zadnje poročilo evropske komisije The 2021 Ageing Report nazorno razkriva, kakšno bo prebivalstvo Unije do leta 2070 in kako zelo se bo zaostril demografski pritisk, ki ga bo povzročila kombinacija dviga pričakovane življenjske dobe in spremembe v starostnih strukturah prebivalstva.

Demografski pritiski v EU

Pričakovana preostala življenjska doba za žensko, staro 65 let, je v Sloveniji leta 2019 znašala 22,2 leta, za enako starega moškega pa 18,9 leta. Do leta 2070 je napoved takšna, da se bo povišanje le še nadaljevalo. Takrat naj bi pričakovana preostala življenjska doba za 65 let staro žensko znašala 26,8 leta, kar je 4,8 leta več kot danes, za moškega pa 23,6 leta, kar predstavlja povečanje za 5,1 leta.

Podobno se bo zviševala povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu, ki je v Sloveniji leta 2019 za ženske znašala 84,5 leta, za moške 78,7 leta. Po projekcijah evropske komisije bo leta 2070 za ženske že 90,4 leta, kar predstavlja povečanje za 5,9 leta, in za moške 85,9 leta, torej 7,2 leta več. Navedeno bo seveda močno vplivalo na to, kdaj in na kakšen način se bomo v prihodnje upokojevali. Nekatere države članice EU so že zakonodajno uredile samodejno poviševanje upokojitvene starosti s poviševanjem pričakovane življenjske dobe.

Japonska je denimo nedavno sprejela dopolnitve pokojninske zakonodaje, po katerih bo v prihodnje zaposlenim omogočeno, da nadaljujejo delo do 70. leta. Po trenutno veljavni zakonodaji bo sicer leta 2025 upokojitvena starost znašala 65 let, vendar velik del Japoncev že zdaj dela do 70. leta starosti. V zadnjih letih so tudi številne evropske države povišale upokojitveno starost na 65 let oziroma višje. Na primer na Irskem znaša 66 let, do leta 2028 pa je predviden dvig na 68 let. Na Norveškem znaša 67 let, v Nemčiji pa jo do leta 2031 nameravajo dvigniti do 67 let.

V Sloveniji nismo niti blizu tem številkam, saj se moški in ženske še vedno lahko upokojijo s polnimi pogoji pri starosti 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali starosti 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe. V določenih primerih je mogoče pravico do starostne pokojnine pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer zaradi: skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, služenja obveznega vojaškega roka ali vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Zato znašajo za leto 2020 dejanske upokojitvene starosti za nove upokojence za ženske 60 let in 10 mesecev ter za moške 62 let in 6 mesecev. Dejanske upokojitvene starosti so se v Sloveniji v zadnjih desetih letih rahlo povečale le za ženske (za 2 leti in 2 meseca), za moške pa so se celo znižale (za 9 mesecev).