Slovenija bo nogometnega prvaka tako kot lani dobila prav v zadnjem krogu prve lige. V neposrednem dvoboju za prvo mesto se bosta udarila Maribor in Mura, Olimpija pa je po velikem šoku proti Taboru že izpadla iz igre za šampionsko lovoriko. Vijoličastim za šestnajsto zvezdico zadostuje remi, Mura pa mora za premierni naslov prvaka slaviti v Ljudskem vrtu. Vseh pet tekem zadnjega kroga se bo začelo v soboto ob 16. uri, ko bo vroče tudi za obstanek.

Navijači so v Fazaneriji zaplesali

Nogometni dan v predzadnjem krogu je imenitno začela Mura, ki je po visoki zmagi nad Domžalami (3:0) ostala v igri za prvi naslov državnega prvaka. Prekmurski klub je odprl vrata Fazanerije za tisoč navijačev, ki so na tribunah peli in plesali ob brezhibni predstavi razigrane Mure. Črno-beli so predčasno izpolnili cilj kluba in si zagotovili evropski nastop v prihodnji sezoni, v soboto pa jih čaka tekma življenja v Ljudskem vrtu. Če bo Mura igrala tako kot proti Domžalam, je možno vse. To bo posebna preizkušnja tudi za Anteja Šimundžo, ki je bil nekoč v vlogi igralca in trenerja Maribora. »Za nami je odlična tekma z Domžalami. Od začetka smo izzivali zmago in opravili ogromno dela v napadu,« je s formo Mure zadovoljen Šimundža.

Maribor je Muri odgovoril s tremi goli v Kopru, čeprav je z desetimi nogometaši do zadnjih minut trepetal za zmago. Vijoličastim tri točke prinašajo odlično izhodišče pred zadnjim krogom, ko bo Maribor o prvaku odločal v Ljudskem vrtu z navijači na tribunah. Vodilno moštvo lige je na Bonifiki prevladovalo in povedlo po enajstmetrovki. Razmerje sil se je spremenilo pred odmorom, ko je Klinar prejel rdeči karton, Koper pa je nevarno pretil za izenačenje. Sodnik Mertik je v drugem polčasu spregledal igranje z roko Uskokovića za enajstmetrovko Kopra, Maribor pa je visoko zmago z dvema goloma potrdil ob koncu. Kotnik si je med strelom z glavo poškodoval nos, najboljši strelec prve lige Tavares pa je s svojim 157. zadetkom postavil končni izid 3:0. »Igralci so pokazali izjemno borbenost in nepopustljivost. Izključitev nas je iztrošila. Nismo se želeli povleči v obrambo, dva gola z igralcem manj pa kažeta, da gremo po začrtani poti,« je komentiral mariborski trener Simon Rožman.

Olimpija je v večernem terminu povsem pogrnila pod pritiskom zmage proti Taboru, ki se je v Stožicah z vsemi silami upiral v boju za obstanek. Ljubljančani so bili za bojevit pristop najprej nagrajeni z vodstvom, ko sta podajalec Vombergar in strelec Kapun kombinirala žogo z glavama. Olimpija je bila na začetku drugega polčasa oškodovana za enajstmetrovko, sodnika Perića pa ni prepričal niti okrvavljen obraz Vombergarja, ki mu je zaradi udarca s komolcem počila arkada. Ljubljančani so nato zaigrali preveč previdno in predvsem odštevali minute do konca tekme. Sledila je huda kazen. Tabor je najprej izenačil po akciji hitrih podaj, potem pa v zadnji minuti podaljška po napaki vratarja Freliha vzel zmago. Igralci Olimpije so bili tako pretreseni, da so v solzah obležali na zelenici.