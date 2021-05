Na najbolj varovano evropsko mejo ob španskih eksklavah Ceuta in Mellila se je včeraj za nekaj časa vrnilo zatišje. Potem ko je v torek tja z maroškega ozemlja priplavalo 8000 migrantov, ki so jih španski obmejni policisti pričakali z udarci, nekaterim pa skušali preprečiti, da bi priplavali do kopnega, so jih oblasti na podlagi dvostranskega dogovora z Marokom večino že vrnile na maroško ozemlje. Največji dotok migrantov v posamičnem dnevu po močno neobičajni poti – v eksklavah so vedno znova poskušali na evropska tla vstopiti preko visokih in močno varovanih žičnatih ograj – je obudil spomine na migrantsko krizo na grško-turški meji pred dobrim letom dni.

Evropski pristop uporabljajo drugi Turškega predsednika je v vlogi izsiljevalca tokrat zamenjal maroški kralj Hasan II. Tako kot prej turška je zdaj maroška policija opustila nadzor meje z eksklavama, za kar je obvezana tudi z dogovorom z Evropsko unijo. Od skupno 346 milijonov evrov evropske pomoči v zadnjih letih je za boj proti tihotapcem ljudi in oskrbo migrantov na svojih tleh dobila dobrih 100 milijonov evrov, s čimer se za Turčijo uvršča na drugo mesto med prejemnicami tovrstne pomoči. Po nekaj urah zatišja je proti večeru več sto migrantov ponovno poskušalo vstopiti na 19 kvadratnih kilometrov veliko špansko ozemlje Ceute. Nekateri so poskušali preplezati ograjo, drugi ponovno priplavati na špansko obalo. »Takšne prizore kot v Ceuti smo v preteklosti že videli. Do njih je prihajalo v začetku lanskega leta na grško-turški meji, ko je predsednik Recep Tayyip Erdogan hotel izpogajati nova sredstva v okviru migracijskega dogovora z Evropsko unijo,« je za Dnevnik dejala Sara Prestianni, strokovnjakinja za mednarodne migracije pri nevladni organizaciji EuroMed Rights, ki spremlja spoštovanje človekovih pravic na obeh straneh Sredozemlja. »Evropska unija se je v zadnjem letu odločila za izsiljevalski pristop pogojevanja odnosov z državami iz regije, pri čemer so bila v ospredje postavljena vprašanja migracij in azila. Enakega pristopa se zdaj lotevajo severnoafriške države in Turčija. Razumele so, da so migracije zelo občutljivo vprašanje za Evropo,« pravi Prestiannijeva. Ob tem, da države pomoč Evropski uniji pri zajezitvi migracij pogojujejo z ekonomskimi vprašanji, vsaka izsiljuje tudi z dvostranskimi političnimi vprašanji, ki so zanjo pomembna, opozarja Prestiannijeva. »Pred tedni je španski dnevnik El Pais objavil dokument, iz katerega je razvidno, da bi rad Maroko podoben partnerski status pri upravljanju meja, kot ga imata Libija in Turčija. Za upravljanje meja naj bi zahtevali več kot 400 milijonov evrov dodatnih sredstev.«

Zahodna Sahara na evropskih tleh Toda v maroškem primeru denar ni igral edine vloge pri tem, da je Rabat opustil mejni nadzor, kar je pripeljalo do hudih diplomatskih napetosti s Španijo, medtem ko je v Bruslju podpredsednik komisije Margaritis Schinas ostro dejal, da »nihče ne bo izsiljeval Evropske unije«. Razlog, da je Maroko spustil na tisoče migrantov na špansko ozemlje, tiči v dolgoletnem sporu glede Zahodne Sahare, katere ozemlje si je Maroko prisvojil, čeprav je vse od časa dekolonizacije na seznamu nesamoupravnih ozemelj Združenih narodov in naj bi tam organizirali referendum. Voditelj samooklicane Sahravijske arabske demokratične republike, 75-letni Brahim Ghali, je namreč pred tedni prispel na zdravljenje zaradi covida v Španijo. Vse odtlej se stopnjujejo napetosti med Madridom in Rabatom, ki voditelja sahravijskega gibanja obtožuje vojnih zločinov. Prav včeraj je Ghali v bolnišnici dobil poziv španskega vrhovnega sodišča, naj se 1. junija zglasi na zaslišanju zaradi očitanih vojnih zločinov, potem ko je sodišče obnovilo zastalo sojenje v tem primeru. »Kaj pa je Španija pričakovala od Maroka, potem ko smo videli, da gosti vodjo skupine, ki je povzdignila orožje nad kraljevino? Maroko ima vso pravico, da se nasloni nazaj z nogami na mizi,« je maroški minister za človekove pravice Mustafa Ramid priznal, da je prav Ghalijeva bolnišnična oskrba, ki so jo v Madridu opisovali kot »humanitarno gesto«, razlog za opuščen mejni nadzor pri eksklavi. Španski premier Pedro Sanchez dogajanja na meji s Ceuto sicer ni neposredno povezal z Ghalijevo prisotnostjo v državi, Maroko pa je opisal kot prijateljsko državo. Kako se lahko Evropska unija izvije iz te izsiljevalske pasti, v katero se je sama ujela z dogovorom med EU in Turčijo, vprašamo Prestiannijevo. »Evropska unija mora sprejeti in razumeti, da strategija pogojevanja izplačil razvojnih sredstev državam z njihovim preprečevanjem odhoda migrantov ne deluje. Omogočiti mora zakonite prihode migrantov v EU. Potem ljudje ne bodo tvegali nevarnih poti.«