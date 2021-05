V Indiji še naprej narašča število mrtvih zaradi covida-19, včeraj jih je bilo po uradnih podatkih 4529, s čimer je dosežen svetovni rekord neke države, ki so ga doslej imele ZDA. Vsega skupaj so doslej v Indiji uradno zabeležili 283.000 mrtvih zaradi covida-19. Toda strokovnjaki so prepričani, da je dejansko število mrtvih nekajkrat večje, morda celo desetkrat ali dvajsetkrat. V petmilijonskem Kanpurju, na primer, je med 16. aprilom in 5. majem po uradnih številkah za covidom-19 umrlo 196 ljudi, a podatki iz sedmih krematorijev v tem mestu kažejo, da je bilo samo v njih v teh dvajsetih dneh skoraj 8000 upepelitev. Pri tem se ne upoštevajo upepelitve drugod, prav tako ne trupla, vržena v Ganges, ki teče skozi Kanpur.

Hindujci po verski tradiciji trupla bližnjih največkrat upepelijo na majhni grmadi. Včasih vržejo mrliča v sveto reko Ganges; revni to storijo tudi zato, ker je upepelitev za njih predraga. Tako so tudi pred epidemijo v Gangesu plavala trupla, a jih ni bilo toliko kot zdaj, ko gre večinoma za žrtve covida-19. V vaseh ob reki se bojijo okužb, vlada pa je prejšnji teden prepovedala, da bi se trupla prepuščala temu veletoku, in revnim ponudila plačilo upepelitve.

230 milijonov ljudi zdrselo pod prag revščine Vse manj Indijcev si namreč lahko privošči upepelitev, in to ne samo zato, ker se je cena tega obreda v zadnjih dveh mesecih dvignila za trikrat, ampak tudi zato, ker se v času pandemije revščina hitro povečuje. Študija Univerze Azim Premji v Bangaloreju kaže, da je lani med strogim zaprtjem države pod prag revščine, ki znaša 45 dolarjev prihodkov na mesec, kar je minimalna plača, zdrsnilo 230 milijonov Indijcev. V zadnjem letu pa so realne plače delavcev v povprečju padle za tretjino. Raziskava te univerze z juga Indije je tudi pokazala, da je v zadnjem letu 90 odstotkov revnih zmanjšalo obroke hrane. V nedavnem poročilu Svetovna banka ocenjuje, da si danes 86 odstotkov indijskih družin ne more privoščiti normalnih obrokov. Sicer se je vlada konservativca in populista Narendre Modija po lanskem strogem zaprtju v vsej Indiji tako zelo bala prevzeti odgovornost za še en tak šok za gospodarstvo, da je letos, ko se je marca in aprila začel drugi val, raje prepustila zveznim državam, da so same odločale o zaprtju. Kot pa piše tednik The Economist, mnogi Indijci zdaj zapadejo v revščino tudi zaradi zdravstvenih stroškov. Vlada namenja zdravstvu samo 1,2 odstotka BDP in v zadnjih dveh mesecih je na milijone indijskih družin moralo prodati vse svoje zlato, zastaviti imetje ali se zadolžiti po oderuških obrestih, da bi lahko plačali zdravljenje, celo tudi lažna zdravila ali pa kisik, ki ga vlada ni priskrbela. Veliko denarja Indijci namenjajo tudi podkupovanju zdravnikov, da bi njihovega bližnjega sploh sprejeli v bolnišnico.