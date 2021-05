Razburjenje ob poskusu ustanovitve nogometne superlige, skoraj zaprtega tekmovanja v lasti sodelujočih klubov, se še ni dobro poleglo, že je sledilo novo. Sicer v precej manjši razsežnosti, pa vendarle. Pred dnevi je namreč španski časopis El Mundo Deportivo ekskluzivno poročal, da namerava elitna košarkarska evroliga s sezono 2023/24 popolnoma zapreti tekmovanje po vzoru lige NBA. Evroliga je sicer že zdaj precej zaprta, saj ima enajst od 18 sodelujočih klubov stalno licenco, a po novem naj bi v njej sodelovali venomer isti, do sprememb pa bi lahko prišlo le v primeru, da bi kakšen izmed njih zašel v težave oziroma bi sam zaprosil za izstop. Kmalu po tem, ko je novica prišla v javnost, je požar pogasil prvi mož tekmovanja Jordi Bertomeu, a vprašanje je, koliko imajo njegove besede teže, saj naj bi enajst omenjenih klubov s stalno licenco v ozadju kovalo načrt za njegovo zamenjavo.

Enajsterica s stalnimi licencami naj bi imela svoje načrte

Kaj se torej v resnici dogaja med prvim možem evrolige in enajstimi velikani in ali je težnja po popolnem zaprtju tekmovanja resnična, je težko povedati. A zgodba naj bi šla nekako takole. Vodilni možje enajsterice omenjenih klubov naj bi se pred tedni dobili na tajnem sestanku, na katerem naj bi razpravljali o prihodnosti evrolige. Posebej v nos naj bi jim šel evropski pokal, drugokakovostno evropsko tekmovanje pod okriljem evrolige. Zanj naj bi šlo vsako leto okoli sedem milijonov evrov, prihodek drugokakovostnega evropskega tekmovanja pa naj bi znašal vsega tri milijone. Anadolu Efes, CSKA Moskva, Milano, Barcelona, Fenerbahče, Baskonia, Maccabi, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid in Žalgiris naj bi si tako zamislili, da bi evropski pokal ukinili, si omenjenih sedem milijonov evrov raje razdelili med seboj, obenem pa zaprli evroligo. S tem predlogom naj bi pristopili tudi do Bertomeua in mu prijateljsko namignili, da bodo zahtevali njegovo zamenjavo, če stvari ne izpelje po njihovih zamislih.

»Takšne informacije se v javnosti pojavijo vsaki dve do tri leta. Trenutno v tem ni nobene resnice. Resnično pa si prizadevamo za to, da bi dvignili število klubov s stalno licenco. Asvel in Bayern sta prva v vrsti, takoj za njima pa Alba iz Berlina. Cilj je, da bi imeli 16 klubov s stalno licenco. Hkrati naj poudarim, da smo ravno sprejeli nov sistem tekmovanj v evropskem pokalu, kjer bomo podelili kar nekaj triletnih licenc. Finalista evropskega pokala si bosta tudi v prihodnje zagotovila prehod v evroligo,« je sicer nekoliko neprepričljivo pojasnil Jordi Bertomeu.