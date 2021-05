Susanna Mattiangeli: Mina HB (Kud Sodobnost International, 2021) Knjiga Mina HB prinaša pravzaprav zapiske – osebne, resnične in izmišljene – živahne in neustavljive mlade junakinje, ki med drugim poroča o neprilagodljivi učiteljici Valentini, o simpatiji po imenu Jakob, o prijateljstvih, o starših, ki jih je hipnotiziral računalnik... Minin svet nam približajo besede italijanske avtorice Susanne Mattiangeli, v humorno pomoč pa so tudi ilustracije Rite Petruccioli. Prevoda se je lotila Dušanka Zabukovec.

Jedrt Maležič: Napol morilke (Goga, 2021) Kljub začetkom v kratki prozi ostaja Jedrt Maležič tudi po romanu Vija vaja ven zvesta daljšim pripovednim oblikam. Roman Napol morilke opisuje usodo treh generacij tržaških Slovenk, ki zbežijo pred fašizmom. Medtem ko pravega doma več ne najdejo in se sprašujejo, zakaj se begunstvo nikoli ne konča, ostaja nona zvesta sama sebi, mama vse bolj pasivna, hči pa levičarsko angažirana. Spremno besedo je romanu, ki kaže strpnejši odnos Slovencev do begunstva in domoljubja, dodal Marijan Rupert.

Jaap Robben: Bratov kožuh (Mladinska knjiga, 2020) Nizozemski pisatelj Jaap Robben je roman Bratov kožuh sicer napisal za odrasle bralce, a so ga za svojega sprejeli tud mladostniki. V zgodbo je ujel trinajstletnega Briana, ki živi z očetom v prikolici, njegov starejši brat pa je nastanjen v ustanovi za otroke s posebnimi potrebami. Ko ga oče nekega dne vzame v domačo oskrbo, odgovornost za brata naloži Brianu, ki najde način, da ljubeče poskrbi za bratove potrebe, no, vsaj dokler se stvari usodno ne zapletejo. Prevedla Stana Anželj.

Zoran Pevec: Na objektivističnem stolu (Pivec, 2021) Zoran Pevec, za katerim so že pesniške zbirke, kot sta denimo Kako postati nihče in V neki točki, se predstavlja z novo knjigo Na objektivističnem stolu. V njej je zgostil razmišljanje, ki s semantično večplastnostjo na različne načine zaznamuje položaje sodobne družbe, mitsko preteklost in poezijo. Objektivističen ni njegov odnos do sveta, temveč se skuša na objektivističen način navezovati na pesmi same in na svoje lastne konvencije. Duhovito spremno besedo je dodala Veronika Šoster.