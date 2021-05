Med 9.30 in 15.30 bodo potekale pedagoške delavnice za otroke Čebelar na obisku, med 11.30 in 15.30 pa se bo mogoče udeležiti vodenega sprehoda po delu Čebelje poti z zbirnim mestom pred Robbovim vodnjakom.

Danes so v Mestni hiši v Steklenem atriju odprli tudi razstavo o čebelah v Ljubljani. Med drugim je na ogled postavljen medul, ki je urbana oblika čebelnjaka in je delo študentov ljubljanske fakultete za arhitekturo v okviru Dešmanovega seminarja. Del razstave je tudi mozaik iz rimskega mesta Emona, ki je bil v 30. letih dvajsetega stoletja predelan v motiv čebele v satovju. V preteklosti je krasil stopnišče vile veletrgovca Jelačina na Emonski cesti, kasneje park Zvezda in Emonsko klet. Od leta 1997 ga hrani Mestni muzej Ljubljana. Razstava bo na ogled do 21. junija.