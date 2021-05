Po večmesečnih pogajanjih in dveh neuspešnih glasovanjih v parlamentu konec marca so predstavniki katalonskih strank Republikanska levica (ERC) in desne Skupaj za Katalonijo (Junts ali JxCat) konec minulega tedna vendarle dosegli dogovor o obnovi dosedanje koalicijske vlade. Predsednica parlamenta Laura Borràs je tako včeraj sporočila, da za kandidata za predsednika katalonske vlade predlaga Pereja Aragonèsa (ERC), in sklicala razširjeno parlamentarno sejo, ki se bo začela danes in bo predvidoma trajala do jutri.

Generalni sekretar JxCat Jordi Sanchez in Aragones, ki je tudi začasni predsednik katalonske vlade, sta se pogajala na štiri oči na dveh kmečkih domačijah. Po navedbah katalonskih medijev jima je nekje med prvo in drugo kmečko pojedino uspelo začasno zgladiti razlike in spore, ki so razdvajali stranki v času skupnega vladanja od leta 2017.

Pritisk časa in anket Ta minimalističen politični pakt je nastal pod pritiskom časa in javnomnenjskih raziskav, kajti dosežen je bil le deset dni pred iztekom roka za sestavo nove vlade, ko bi morala predsednica parlamenta 26. maja ob ugotovitvi, da noben kandidat nima potrebne večine za sestavo nove vlade (prav tako tudi ne socialisti), razpustiti parlament in sklicati nove volitve. Morda še bolj kot čas je bil prepričljiv pritisk anket, ki so nakazovale, da bi v primeru ponovnih volitev JxCat izgubila nekaj poslanskih sedežev v prid ERC in da bi katalonski socialisti (PSC), ki so na februarskih volitvah dobili največ glasov, pridobili še več in bi lahko celo ogrozili oblikovanje separatistične vlade. Na volitvah 14. februarja je ERC dobila 33 poslanskih mest, JxCat 32, leva separatistična stranka CUP pa devet, kar pomeni, da je nacionalistični blok zasedel 74 od 135 mest v parlamentu oziroma ima absolutno večino, vendar pa nobena od strank nima zadostnega števila poslancev, da bi lahko vladala sama. ERC kot stranki z največ poslanci znotraj nacionalističnega bloka tako pripada pravica, da predlaga svojega predsednika vlade, CUP mu je podporo obljubila, nujna pa je tudi podpora stranke JxCat oziroma njenega predsednika Carlesa Puigdemonta, ki iz Waterlooja, kjer živi, poskuša voditi strategijo osamosvojitve oziroma »proces«, kot mu pravijo Katalonci, ter imeti nadzor nad ekonomsko politiko vlade, kar pa za vodstvo ERC ni sprejemljivo.