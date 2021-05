Britanski premier Johnson je takoj poslal patruljna čolna, francoski predsednik Macron pa dve manjši vojaški ladji (ne pa še letalonosilke Charles de Gaulle). Francoski ribiči so nato popustili.

Težko je verjeti, da sta še pred 15 leti Francija in Velika Britanija načrtovali gradnjo skupne letalonosilke. Samo za načrte sta državi vrgli proč več sto milijonov evrov, vrgli proč zato, ker sta ob začetku finančne krize leta 2008 projekt opustili. Pravzaprav pa še sreča, da sta ga opustili, sicer bi morali zdaj letalonosilko razrezati na dva dela. Sicer pa se Pariz in London še naprej obtožujeta, da kršita dogovor po brexitu o ribolovu. In ko bo spet prišlo do zaostritve, se nikoli ne ve, ali bo Macron k Angležem poslal Michela Barnierja ali Charlesa de Gaulla.