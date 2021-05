Ta čas najhitrejši slovenski atlet Nick Kočevar je nase opozoril že na prvem letošnjem mitingu na prostem, kvalifikacijah pokala Atletske zveze Slovenije, ko je na Ptuju izboljšal osebni rekord na 100 in 200 m. Na krajši razdalji je z dovoljenim vetrom v hrbet (+0,8 m/s) tekel 10,41, na dvakrat daljši razdalji pa je bil veter premočan (+2,5 m/s), da bi bil dosežek 20,73 priznan kot njegov krepko izboljšan osebni rekord. Spomnimo, da Nick Kočevar še vedno ne more nastopiti za slovensko reprezentanco, ker je v mladinski kategoriji tekmoval za Nemčijo. Slovenski dres bo lahko oblekel 15. julija prihodnje leto. Zato je moral izpustiti letošnje dvoransko evropsko prvenstvo v Torunu, čeprav je imel doseženo normo.

Ta teden je Nick Kočevar z očetom in trenerjem Mitjo Kočevarjem enega od treningov opravil na kranjskem atletskem stadionu, kjer bo letos potekalo državno prvenstvo. Poseben čar imajo gorenjski razgledi na slovenske Alpe, občutek pa je še boljši po dobro opravljenem treningu. »Ena največjih težav v obdobju, ki ga živimo, je kakovost treningov. Ves čas se sprašuješ, ali treniraš razmeram primerno ali optimalno, kot bi moral vsak vrhunski športnik. Nickova prednost je, da ima ob sebi trenerja 24 ur na dan, ob strani pa mu stoji vsa družina. Zavedam se, da bo kmalu potreboval širšo podporo,« pravi Mitja Kočevar. »Da Nick ne bo tekmoval na dvoranskem evropskem prvenstvu, smo vedeli že prej. Kot tudi vemo, da bo izpustil vse velike letošnje tekme, vključno z evropskim prvenstvom do 23 let. Nick je bil vselej eden najhitrejših sprinterjev svoje generacije, kar je dokazoval z uvrstitvami v finale na velikih tekmovanjih, letos tega žal ne bo mogel. A gremo naprej, čakajo nas pomembni izzivi,« še pojasni.

Nick Kočevar bo najstniška leta zapustil sredi junija. Z očetom si želita, da dvojka ne bo le prva številka dopolnjenih let, temveč bi imela še en simbolni pomen v izboljšanju osebnega rekorda na 100 m. »Verjamem, da lahko Nick v letošnji sezoni izboljša osebni rekord na 10,2x. Optimistična sva tudi na podlagi doseženega rezultata na Ptuju, kjer Nick še zdaleč ni tekel optimalno. Najina filozofija je, da pred tekmo nikoli ne pričakujeva rekorda, temveč se osredotočava na vsako malenkost posebej. Za rekordne dosežke potrebuješ optimalne pogoje na hitri stezi. V teku na 800 m se denimo veter v prsi ne pozna toliko pri času, v sprintu pa igra veliko vlogo,« odgovarja Mitja Kočevar.

Čeprav Nick Kočevar letos ne bo tekmoval na velikem tekmovanju, imata z očetom visoke načrte. Formo tempirata za prvi del sezone, ko bo do konca junija glavnina tekem. Med olimpijskimi igrami se bo mladi sprinter regeneriral ter skušal najti motivacijo, da bo avgusta in septembra dosegel še kakšen vrhunski rezultat. Pozneje pa bosta vse misli preusmerila na prihodnje leto, ko bo od 15. julija naprej, torej na dan, ko bo lahko tekmoval za Slovenijo, svetovno prvenstvo v Oregonu. Le nekaj tednov pozneje bo v Münchnu še evropsko prvenstvo. »Delati morava pametno in potrpežljivo, zato morava že letos paziti pri izbiri tekem. Norme za nastop na velikih tekmovanjih so vselej postavljene visoko, a verjameva, da jih Nick lahko doseže,« je večni optimist Mitja Kočevar. Oče in trener je namreč prepričan, da bo njegov sin tudi v članski konkurenci pokazal, da ni le med najboljšimi v svoji generaciji, temveč tudi v globalni konkurenci.