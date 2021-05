Po naravi sem taka, da se z drugačnimi stališči sicer ne strinjam takoj. A ko premislim, jih velikokrat tudi upoštevam. In ravno to je najpomembnejše pri lokalni politiki. Da moraš dati ob stran vsa svoja ideološka prepričanja in da morajo biti najpomembnejši tvoji občani. Pri tem ne sme biti pomembno, kateri politični opciji so naklonjeni in ali so verni ali ne. Plansko gospodarstvo je z novo državo postalo bogokletno, a je bilo smiselno. Sama sem se zavzemala, da bi ustanovili stanovanjski sklad, ki bi s krediti lahko gradil in obnavljal stanovanja za naše občane, a se to ni zgodilo. Zdaj občina stanovanja v slabem stanju raje prodaja, kot da bi jih obnavljala, kar je po mojem mnenju slabo, saj veliko občank in občanov še vedno potrebuje stanovanja, staro mestno jedro pa se spreminja v razpršeno hotelsko naselje.

Zagotovo se pozna, da sta Izolo kar tri mandate vodila Neizolana. Ne Klokočovnik ne pozneje Igor Kolenc nista živela v Izoli. Imela sem občutek, da mi ubijajo lastnega otroka. Res mi je bilo hudo. Branko Simonovič iz DeSUS je bil tudi podžupan v času mojega mandata. Že takrat je bil občasno nemogoč, a podžupanov si ne moreš ravno izbirati. V zadnjem času ga nisem srečala, a če bi ga, bi se najbrž obrnila proč. Ne vem, kakšne načrte ima, a po Izoli se bo tudi kot upokojenec težko sprehajal, potem ko je tako prevaral svoje volilce.