Prst je veliko več kot le umazanija. In zdrava zemlja je bistvenega pomena za zdrav planet. Tla pod našimi nogami so polna skritega sveta rastlin, živali in mikrobov; veliko premajhnih, da bi jih videli, vendar je naše preživetje odvisno od njih. Ta spregledani rezervoar napaja naše kmetijstvo in živilsko industrijo. Pomaga uravnavati emisije toplogrednih plinov in ohranja močne rastline, živali in ljudi.

Toda danes trpi več kot petina kopnega našega planeta – vključno z več kot polovico naših kmetijskih površin. Vsako leto se zaradi dezertifikacije, degradacije in suše izgubi več kot 12 milijonov hektarjev zemlje. Ta izguba škodi več kot trem milijardam ljudi, zlasti revnim in podeželskim skupnostim v državah v razvoju. Hkrati ko tla naglo spremenijo v obdelovalne površine, ne da bi upoštevali splošno zdravje našega okolja, se ogljik in dušikov oksid sproščata v atmosfero. Podnebne spremembe se pospešujejo, biotska raznovrstnost vene in nalezljive bolezni cvetijo. Vse to ogroža zaloge vode, preživetje in našo sposobnost soočanja z naravnimi nesrečami in ekstremnimi vremenskimi dogodki.

Če ne bomo ukrepali zdaj, se bo položaj samo poslabšal. V naslednjih 25 letih bi lahko degradacija zemljišč zmanjšala globalno proizvodnjo hrane za kar 12 odstotkov, kar bi privedlo do 30-odstotnega zvišanja svetovnih cen hrane. Nikoli ne bomo dosegli ciljev trajnostnega razvoja, če bomo to jemali kot samoumevno.

Vendar si lahko veliko upamo in marsikaj dosežemo prav skupaj. Kot smo videli s hitrim razvojem cepiv proti covidu-19, ko je volja prisotna in se sredstva pravilno razporejajo, lahko človeštvo doseže osupljive podvige.

Obnova 350 milijonov hektarjev degradiranih zemljišč do leta 2030 bi lahko iz ozračja odstranila od 13 do 26 gigaton toplogrednih plinov. Za vsak porabljen dolar za obnovo zemljišč – tudi prek nizkokvalificiranih in delovno intenzivnih projektov – lahko pričakujemo vsaj za devet dolarjev gospodarskih koristi. Obnova zemljišč ne ustvarja le zelenih priložnosti za zaposlitev v številnih panogah, temveč nam bo omogočila tudi pridelavo bolj hranljive hrane, zagotavljanje čiste vode, reševanje izgube biotske raznovrstnosti ter blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam.

Ne glede na to, ali govorimo o mestnih prebivalcih, ki potrebujejo zanesljive zaloge sadja in zelenjave, ali o otoških hotelirjih, ki računajo, da bodo turiste pritegnile zaščitene plaže in palme, ali bolnišnične paciente, katerih življenje je odvisno od zdravil, pridobljenih iz narave, je ena stvar jasna: na zemlji ni osebe (oziroma česar koli drugega), katere obstoj ni vezan na zemljo.

Torej, kaj lahko storite za zaščito naše zemlje in tal? Preprost korak je, da ne zapravljamo hrane – kajti ko kmetje obdelujejo zemljo, da pridelujejo hrano, ki je ne jemo, samo po nepotrebnem izčrpavajo naša tla. Če ste urbanist, lahko skupaj z lokalnimi uradniki poskrbite, da bo vaše mesto bolj zeleno – s takšnimi inovativnimi metodami, kot so strešni vrtovi in navpični gozdovi.

Ključni del našega dela pri Združenih narodih je spodbujanje obnove tal. V prihodnjih mesecih bodo potekale velike konference za nadaljevanje treh konvencij iz Ria: Konvencija Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji (angl. UNCCD), Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (angl. UNFCCC) in Konvencija o biološki raznovrstnosti (angl. CBD), in sicer prvič v istem letu. To je edinstvena priložnost za razmislek o zdravju našega planeta in o tem, kaj lahko naredimo za njegovo izboljšanje in zaščito našega obstoja.

20. maja bom v znameniti dvorani generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku gostil srečanje na visoki ravni o dezertifikaciji, degradaciji zemljišč in suši. To srečanje – prvo tovrstno v več kot desetletju – bo temeljilo na prejšnjih dosežkih, poudarilo vrzeli v naših skupnih prizadevanjih in spodbudilo zagon treh velikih konferenc, povezanih z Riom. Spomnilo nas bo, da je degradacija zemljišč resnična in se je treba boriti proti njej. Pokazalo bo, kako so tri na videz različna vprašanja – podnebje, biotska raznovrstnost in dezertifikacija – dejansko neločljivo povezana. In spodbudilo bo ambicije po globalnih ukrepih.

Generalna skupščina je edino telo, v katerem je vseh 193 držav članic Združenih narodov enakopravnih. Torej ni boljšega kraja za reševanje težav, ki presegajo meje in vplivajo na vse nas. Ko gre za samo zemljo, na kateri stojimo, za življenje, ki nas vzdržuje, ne smemo izgubljati časa. Konference na visoki ravni morda čez noč ne bodo izboljšale razmer, toda če se prepričamo, da smo vsi na isti strani, delimo najboljše prakse in skupaj naredimo resnične korake, lahko spremenimo smer. Na koncu bomo spreobrnili dezertifikacijo, degradacijo tal in sušo, ker druge izbire ni. Ampak morali bomo sodelovati. Spremeniti bomo morali nekaj svojih praks. Upam, da bodo Združeni narodi lahko računali na vašo podporo.

Volkan Bozkir je predsednik generalne skupščine Združenih narodov.