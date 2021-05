Deset lokacij, ki se jim je bolje izogniti

Februarske meritve koncentracije dušikovega dioksida v okviru projekta Partnerstvo za okolje so pokazale, da je bila letna mejna vrednost presežena na desetih lokacijah, skrb zbujajoči so tudi podatki šestih lokacij v bližini izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter domov za starejše. Podatki so sicer boljši od tistih iz leta 2019, a razlog je manjši promet zaradi epidemije.