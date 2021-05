V ponedeljek so v Berlinu prijeli še zadnjega od petih osumljencev drznega ropa zakladnice muzeja v nemškem Dresdnu novembra leta 2019, iz katere so nepridipravi odnesli več kot sto umetnin in kosov nakita neprecenljive vrednosti. 22-letnika so s tiralico iskali vse od konca lanskega leta, ko se je roki pravice izognil v kar dveh akcijah, v katerih so »padli« štirje njegovi pajdaši in sorodniki. Peterica pripada zloglasni arabski rodbini Remmo s tesnimi povezavami v kriminalnem podzemlju, ki ima veliko izkušenj z ropi na tako visoki ravni. Dva člana sta od lani namreč v zaporu zaradi kraje več milijonov evrov vrednega stokilogramskega spominskega zlatega kovanca iz berlinskega muzeja leta 2017. Družini so takrat zasegli tudi 77 nepremičnin v vrednosti več kot devet milijonov evrov, ker naj bi jih financirali s »krvavim« denarjem.

Izginili rubini, smaragdi, diamanti… Roparji so se na enega najstarejših muzejev na svetu spravili 25. novembra leta 2019. S požigom električne omarice so onemogočili alarm, dva od storilcev sta se med rešetkami na oknu stlačila v stavbo. Eden je po steklenih vitrinah udrihal s sekiro, drugi z različnim orodjem. Po pisanju nekaterih medijev so varnostniki prek kamer dogajanje sicer spremljali, a niso posredovali, ker niso bili oboroženi. Spektakularnega ropa je bilo konec v pičlih osmih minutah, roparji so pobegnili, iz Dresdna so se v Berlin odpeljali s taksijem, s seboj pa odnesli diamante, rubine, smaragde, safirje, zlatnino, baročni nakit, sabljo, posuto z diamanti… Zaklada kljub velikim naporom policija doslej ni našla, a preiskava še traja. Po oceni muzeja imajo ukradene umetnine neprecenljivo vrednost, so jo pa nekateri mediji vendarle ocenili na milijardo evrov. Nepridipravi naj bi se spravili na dragocenosti saškega volilnega kneza Avgusta Močnega, med drugim zbirke gumbov, zaponk, okrasja za pokrivala in odlikovanj, okrašene z briljanti, diamanti, rubini, smaragdi ali safirji. Prav Avgust Močni (1670–1733) je zakladnico uredil med letoma 1723 in 1730. Nemška kulturna ministrica je po ropu poudarila, da je bil to napad na identiteto Nemčije kot kulturnega naroda, ki da je vse zadela v srce. tak