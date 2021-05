Ponoči in zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na vzhodu, kjer bo pihal tudi severni veter. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od šest do 10, v alpskih dolinah in ponekod na Notranjskem okoli tri stopinje Celzija.

V četrtek bo dopoldne povečini sončno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo večinoma sončno, občasno bo več koprenaste oblačnosti. Jutro bo sveže in po nekaterih nižinah megleno. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Ciklonsko središče se pomika vzdolž Jadrana proti jugu, vremenska fronta se zadržuje nad našimi kraji in severnim Balkanom. Z vetrovi severnih smeri doteka nad naše kraje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale, v krajih zahodno od nas in ob Jadranu se bo jasnilo.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte.