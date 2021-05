Več kot 1600 luči je zažarelo v rotterdamski areni Ahoy in osvetlilo oder, tako veličastno minimalističen, kot je nizozemska pokrajina. Kako zelo so Nizozemci in oboževalci nasploh čakali na ta trenutek, ko se je pandemični svet vrnil še korak bližje normalnosti! Po 2020, prvem letu, v katerem je največje evropsko glasbeno tekmovanje odpadlo, zamenjal pa ga je depresiven nadomestni covidni šov iz Hilversuma, letos evrovizijsko srce spet bije. Ne še na polno, a precej glasno in prvi od treh ključnih rezov evrovizijskega tedna se je že zgodil. Pred 3500 testiranimi gledalci. V dvorani, ki jih sicer sprejme 16.000. Slogan letošnjega izbora je: »Odprite se!«

Znanih je prvih deset finalistov velikega sobotnega finala in Ane Soklič, ki je pela za Slovenijo, s skladbo Amen ni med njimi. Nastopilo je 16 držav, gledalci s telefonskim glasovanjem in žiranti, ki so nastope ocenjevali že na ponedeljkovi večerni generalki, so odločili, da si mesto v finalu zaslužijo Norveška, Izrael, Rusija, Azerbajdžan, Malta, Litva, Ciper, Švedska, Belgija in Ukrajina. V finalu jih že čakajo države velike peterice: Nemčija, Velika Britanija, Španija, Italija in Francija ter gostiteljica Nizozemska. V prvem polfinalu sta ob Sloveniji obtičali tudi Severna Makedonija s pevcem Vasilom in Hrvaška, ki jo je zastopala atraktivna Splitčanka Albina Grčić.