Odprta kuhna bi se morala v petek že deveto sezono začeti na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, a organizatorji tudi tokrat ne bodo imeli sreče. Še prejšnji teden so slednji priljubljeni dogodek zasnovali kot platformo za podporo gostinstvu, ki ga je epidemija covida-19 izredno prizadela, a so jo sedaj tudi njim vnovič zagodli vladni ukrepi.

»Žal smo zaradi še vedno veljavnega odloka, ki prepoveduje uživanje hrane in pijač v bližini prevzemnega mesta, dobili rdečo luč, zato moramo otvoritev ponovno prestaviti,« je pojasnila Alma Kochavy, soustanoviteljica tega večkrat nagrajenega gastronomsko-turističnega produkta, ki je slovensko kulinariko pomagal umeščati na svetovni zemljevid in o katerem je v preteklih letih poročala vrsta svetovnih medijev.

Sladoled na Tromostovju ja, šmorn na Odprti kuhni ne

»Vse skupaj je popolnoma nerazumljivo. Lahko nakupujemo v nakupovalnih centrih, lahko gremo v restavracijo, lahko se sprehajamo po tržnicah, lahko gremo celo v galerijo, kino in gledališče ali navijamo na športnem dogodku, a hrane si sami ne smemo odnesti do mize in je še vedno ne smemo pojesti na javni površini v bližini prevzemnega mesta. Povedano še drugače: lahko kupiš sladoled na Tromostovju in ga poješ sedeč na Prešernovem spomeniku, ne smeš pa kupiti šmorna na Odprti kuhni in ga pojesti na Pogačarjevem trgu sedeč za mizo, ki je vestno razkužena in postavljena na predpisani in varni razdalji,« je Alma Kochavy opisala, kaj je botrovalo odpovedi začetka 9. sezone Odprte kuhne, Lior Kochavy pa jo je dopolnil: »Namesto, da bi danes v medijih in družbenih medijih konkretno predstavili petkovo ponudbo, smo morali več kot 40 partnerjev iz gostinstva obvestiti, da Odprte kuhne kot platforme, ki bi lahko prispevala k okrevanju zaradi epidemije enega od najbolj prizadetih sektorjev, še ne bo.« Konkretnih informacij o tem, kdaj naj bi omenjeni odlok končno prenehal veljati, organizatorji Odprte kuhne nimajo, vendar kljub razumljivemu razočaranju ostajajo optimistični in poudarjajo, da bodo z varnim delovanjem v skladu z zaščitnimi ukrepi pričeli takoj, ko bo mogoče.