Kruhki s pečenimi šparglji in jajci

Ti kruhki so pomlad na krožniku! Predstavljajte si ugrizniti v popečen dišeč kruhek, ravno prav čvrste šparglje in mehko jajce s toplim razlitim rumenjakom. Za piko na i pa poskrbijo slani parmezanovi koščki in malo popra. Enostavno božansko!