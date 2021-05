»Andrej (Vasilevskij, op. STA) je bil enostavno neverjeten. Saj mi že vemo, da je najboljši vratar na svetu, danes je to tudi pokazal. On je naša skala in vedno doda levji delež k našim zmagam,« je o soigralcu dejal kapetan prvakov NHL, Stamkos.

Poleg Stamkosa in Palata je enkrat za branilce naslova Stanleyjevega pokala in tretje nosilce centralne skupine zadel še Yanni Gourde. Tretja tekma bo na sporedu v Tampi.

Pittsburgh Penguins so na drugi tekmi prvega kroga končnice NHL v vzhodni skupini poravnali razmerje moči v zmagah (1:1), potem ko so z 2:1 premagali New York Islanders. Na prvi tekmi so bili po podaljšku boljši otočani.

Domači vratar Tristan Jarry je zaustavil 37 strelov. »Skušal sem biti osredotočen na svoje delo celotno tekmo. Mislim, da mi je uspelo bolje kot na prvi tekmi. S tem sem zadovoljen,« je dejal Jarry. Bryan Rust in Jeff Carter; zanj je bil to že 40. v končnici lige NHL, sta se vpisala med strelce za prve nosilce vzhodne skupine.