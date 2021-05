Ani Soklič se s skladbo Amen, ki jo je izvedla v angleščini, s poudarjenim zborovskim delom, ni uspelo uvrstiti v finale letošnje Evrovizije. V izjavi za slovenske medije je dejala, da še vedno stoji za svojo skladbo, saj v glasbi vedno deluje na dolgi rok in ustvarja vsebine, ki preživijo čas. "Vesela sem, da ste bili z mano, upam, da boste tudi vnaprej! Evrovizija je bila velika zadeva, zdaj pa bo moja pot šla dalje, čimbolj glasbeno, čimbolj v to, kar si želim delat," je dodala. Za konec je poslala lep pozdrav v Slovenijo in vsem zaželela zdravja.

V sobotnem finalu pa bo mogoče ponovno prisluhniti skupini The Roop iz Litve, ki je s skladbo Discoteque danes poskrbela za energičen začetek tudi sicer z udarnimi in plesnimi ritmi zaznamovanega prvega polfinala. Prav tako so med finalisti ruska predstavnica Manizha, ki je v skladbi Russian Woman predstavila ruske ženske skozi minulih nekaj stoletji, švedski predstavnik z afriškimi koreninami Tusse z elektro-pop skladbo Voices in ciprska predstavnica Elena Tsagrinou, ki je v skladbi El Diablo pela o ljubezni do hudiča.

Prepričal je tudi norveški predstavnik TIX, ki je v nasprotju s predhodnico Eleno Tsagrinou prepeval o padlem angelu (Fallen Angel), v finale pa so se uvrstili še belgijski veterani Hooverphonic, ki so v skladbi The Wrong Place predstavili, kako je, ko se avantura za eno noč ne izide po planu, Izraelka z etiopskimi koreninami Eden Alene s skladbo Set Me Free, pevka Efendi, ki Azerbajdžan zastopa z udarno plesno skladbo Mata Hari ter skupina Go_A z v celoti v ukrajinščini odpeto elektro-folk skladbo Shum. Deseta finalistka pa je favoritka današnjega večera glede na stavnice, predstavnica Malte Destiny, ki v pesmi Je Me Casse odločno prepeva: "Not Your Baby!".

Deseterica nocoj izbranih nastopajočih se bo v sobotnem finalu pomerila z deseterico izbrancev iz drugega, četrtkovega polfinala, pridružilo pa se jim bo še velikih pet - Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika Britanija - ter Nizozemska kot zadnja zmagovalka iz leta 2019, ko je Evrovizijo gostil Izrael, zmagal pa je Duncan Laurence s skladbo Arcade. O njej je kot gost spregovoril tudi nocoj, ob tem pa je prejel platinasto ploščo za milijardo spletnih prenosov.

Slovenski prenos je povezovala Mojca Mavec. Prvi polfinale je v pričakovanju izida glasovanja popestril tudi performans The Power Of Water, v katerem sta pevka Davina Michelle in igralka Thekla Reuten ob sodobno-plesni koreografiji predstavili povezavo Nizozemske z vodo.