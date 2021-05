Več kot štiri milijone evrov odkupnine je podjetje Colonial Pipelines plačalo hekerjem, ki so pred kratkim za skoraj teden dni prevzeli nadzor nad najdaljšim cevovodom v ZDA. Največje, 8800 kilometrov dolgo naftovodno omrežje v državi, ki se razteza vse od Teksasa do New Jerseyja, je tačas nadzirala kibernetska kriminalna združba DarkSide. Nekatere zvezne države so zaradi pomanjkanja bencina, dizla in kerozina oziroma njihovega skokovitega porasta cen celo razglasile izredne razmere. Podjetje je bilo tarča napada z izsiljevalskim virusom, ki ga naložijo na računalnik oziroma omrežje, s čimer napadalci prevzamejo nadzor nad njim. Za vzpostavitev prejšnjega stanja zahtevajo denar. Poenostavljeno: hekerji z virusom »ugrabijo« sistem, za njegovo odstranitev pa zahtevajo odkupnino. Takšni napadi niso prav nič novega, zadnja leta so postali le bolj sofisticirani, za odkupnino pa zahtevajo digitalne valute, kot je bitcoin, ker jih je skoraj nemogoče izslediti. Prvi tak napad se je sicer zgodil že leta 1989, ko so računalnike z virusom okužili prek diskete.

189 dolarjev v poštni predal v Panami Pred več kot tridesetimi leti je 20.000 organizacij in podjetij, ki naj bi se v Stockholmu udeležili konference Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o aidsu, prejelo diskete. Mislili so, da so na njih raziskave in statistika. Tako je razmišljal tudi Eddy Willems iz belgijske zavarovalnice. Nekaj dni zatem se je njegov računalnik zaklenil, na ekranu se je izpisalo sporočilo z zahtevo, naj 189 dolarjev odkupnine pošlje v poštni predal v Panami. Šele potem mu bodo znova omogočili dostop do njegovega računalnika. »Nisem ne plačal odkupnine ne izgubil nobenih podatkov, ker mi je uspelo samemu rešiti situacijo,« je Willems povedal za CNN. Bil je med srečneži, saj je veliko njegovih kolegov po svetu izgubilo ogromno podatkov, nekateri celo življenjsko delo. Šlo je za velik škandal, mnogi so takrat sploh prvič slišali za koncept digitalne ugrabitve in izsiljevanja. Ali je takrat katero podjetje plačalo odkupnino, ni znano, so pa aretirali izsiljevalca, evolucijskega biologa Josepha Poppa, ki še danes velja za izumitelja izsiljevalskega virusa. O tem, kaj ga je gnalo v tako dejanje, ni prepričan nihče, takrat so se porajala vprašanja, kako bi profesor sploh prišel na tako idejo, zakaj bi jo izpeljal in od kod mu denar za toliko disket in pošiljk. Sam naj bi ameriškim oblastem dejal, da bo denar od odkupnin podaril za raziskovanje aidsa. V zapor ni šel, saj po mnenju sodnika ni bil sposoben spremljati sojenja. Po poročanju tujih medijev se je Popp vse od aretacije obnašal temu primerno (mnogi so prepričani, da se je pretvarjal) – na nosu je denimo nosil kondom, v bradi navijalko za lase.