Bo slovenski prvak v nogometu znan že danes ali bo odločitev padla v sobotnem zadnjem krogu prve lige? Vodilni Maribor si je v zaključku sezone zagotovil privilegij, da sam odloča o šampionski zvezdici, a ima za petami tri zasledovalce. Šestnajsti naslov prvaka mu zagotovo prinaša osvojitev šestih točk proti Kopru in Muri, lahko pa se zgodi, da bo vijoličastim zadostovala že današnja zmaga na Bonifiki. V tem primeru bi za predčasni naslov Maribora štela tudi spodrsljaj Mure proti Domžalam in zmaga Tabora v Stožicah proti Olimpiji.

Daleč od polovične zasedenosti

Vsi štirje kandidati za naslov prvaka se bodo po sedmih mesecih znova predstavili navijačem, ki se v omejenem številu vračajo na tribune nogometnih stadionov. Sprva je kazalo, da bodo športni objekti polovično zasedeni, a bo končno število obiskovalcev na stadionih veliko skromnejše od prvotnih napovedi pred objavo odloka v Uradnem listu. Mura bo gostila Domžale pred največ tisoč obiskovalci, ki bodo morali za vstop na stadion tako kot drugod predložiti veljavna dokazila o prebolelosti, cepljenju ali testiranju na koronavirus. Na največjem slovenskem stadionu si bo dvoboj Olimpije in Tabora lahko ogledalo dva tisoč navijačev, kar je okoli trinajst odstotkov celotne zmogljivosti Stožic. Nekaj sto gledalcev bo v živo videlo tudi dvoboj Kopra in Maribora.

Potem ko je vlada vsaj za teden dni odpravila prepoved obiska navijačev na športnih prireditvah, so nogometni prvoligaši hitro reagirali in naleteli na kopico birokratskih postopkov. Najprej so morali na upravno enoto prijaviti javni dogodek in nato ob predložitvi natančnega načrta za izvedbo tekme prejeti zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V Olimpiji so povedali, da so ukrepi v resnici veliko strožji, kot je bilo sporočeno ob koncu minulega tedna. Ker morajo organizatorji tekem zagotoviti deset kvadratnih metrov na posameznika, bo v Stožicah zasedena vsaka druga vrsta tribun na glavnem sektorju. »Če navijači ne bodo iz istega gospodinjstva, bodo med njimi vsaj trije prazni stoli. Maske na stadionu niso obvezne, razen če tako določi organizator. Vsak obiskovalec sam odgovarja za avtentičnost zahtevanih potrdil, saj klubi ne moremo prevzeti tolikšne odgovornosti,« so razložili v Olimpiji.