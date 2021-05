Po devetih dneh spopadov med Izraelom in Hamasom je bilo zaradi izraelskih napadov domove prisiljeno zapustiti 52.000 Palestincev. Večina, 47.000, jih je zatočišče našla v šolah agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). V eno izmed njih je s svojo devetčlansko družino pribežal Hassan Haboub, čigar družina je bila že med prvo arabsko-izraelsko vojno prisiljena zapustiti dom. »Ničesar nismo vzeli s seboj. Samo zapustili smo hišo in odšli,« je dejal za tiskovno agencijo Reuters.

V Gazi je bilo od začetka spopadov ubitih 213 ljudi, med njimi 61 otrok in 36 žensk, več kot 1400 ljudi je bilo ranjenih. V Izraelu, na katerega je bilo izstreljenih okoli 3400 raket, večino je prestregla izraelska protiraketna obramba, je bilo ubitih 12 ljudi.

Za nekaj ur je danes obstreljevanje potihnilo, a se je okoli poldneva raketiranje obeh strani nadaljevalo. Vsaj nekaj humanitarne pomoči za palestinsko prebivalstvo je vendarle prispelo v Gazo, a ne od UNWRA, ker agencija ni dobila dovoljenja izraelskih oblasti za prevoz medicinske opreme. Sosednji Egipt, ki poskuša posredovati za prekinitev spopadov, je poslal še 65 ton pomoči in obljubil 500 milijonov dolarjev pomoči za obnovo.

Medtem so se še naprej vrstili pozivi mednarodne skupnosti k takojšnji prekinitvi spopadov. ZDA, ki so v varnostnem svetu OZN dan poprej blokirale skupno izjavo s pozivom h končanju spopadov, so se branile očitkov, da obstruirajo diplomatska prizadevanja. Da Washington preprečuje varnostnemu svetu govoriti v en glas, je ZDA očitala Kitajska, kjer so že v minulih dneh ocenjevali, da so se ZDA znašle na napačni strani. Podobno negodovanje je bilo slišati iz vrst predsednikove demokratske stranke. »Bi se s kakršnim koli dejanjem ali izjavo približali cilju končanja spopadov?« se je spraševal ameriški zunanji minister Antony Blinken in vztrajal, da se bodo ZDA še naprej zavzemale za končanje spopadov s tiho diplomacijo.

Do spopadov med Palestinci in varnostnimi silami je prihajalo tudi v Jeruzalemu in drugih etnično mešanih izraelskih mestih. Na zasedenem Zahodnem bregu so znova potekali protesti, med katerimi je prišlo do spopadov z izraelsko vojsko.

EU za takojšnjo prekinitev nasilja

Evropski zunanji ministri so se zaradi naglo naraščajočega števila civilnih žrtev in potrebe po uskladitvi stališč sešli na neformalnem izrednem zasedanju. Uradnih sklepov niso sprejeli. Se je pa 26 od 27 članic strinjalo s povzetkom razprave, ki ga je pripravil visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell. Iz tega izhaja, da večina članic Unije zagovarja takojšnjo zaustavitev nasilja in prekinitev spopadov. Zavzeli so se za zaščito civilnega prebivalstva in dostop humanitarne pomoči v Gazo. »Število civilnih žrtev ni sprejemljivo. Vsaka civilna žrtev je nesprejemljiva,« je dejal Borrell.

Ministri so po njegovih besedah obsodili Hamasove raketne napade in podprli pravico Izraela do samoobrambe, ki pa mora biti sorazmerna in v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Izrael so pozvali k spoštovanju dostopa Palestincev do svetih krajev in molitve ter obnovili poziv k prenehanju prisilnega izseljevanja iz jeruzalemskega okrožja Šejk Džara. Zavzeli so se za obnovitev mirovnega procesa, EU pa se namerava v mirovnih prizadevanjih povezati z ZDA in bližnjevzhodno mirovno četverico.