Jeseniški policisti so v ponedeljek obravnavali kolesarja, ki je trčil v peško in jo lažje poškodoval. V Škofijah je 45-letni domačin na kolesu na cesti od Ankarana proti Škofijam prehiteval skupino pešcev ter zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom. Po prehitevanju se je vračal nazaj na desno, pri tem zapeljal izven makadamskega vozišča ter padel preko krmila na glavo. Pri padcu se je huje poškodoval. Včeraj malo pred 7. uro zjutraj pa je v Murski Soboti prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena avtobus in kolesarka. Nesrečo je povzročil voznik avtobusa, ki je na prehodu za pešce in kolesarje pred krožiščem odvzel prednost kolesarki, ki je sicer nepravilno pripeljala po kolesarski stezi v nasprotni smeri, in jo zadel. Kolesarka se je huje poškodovala.

Vse do konca maja po vsej Sloveniji potekajo aktivnosti za večjo varnost kolesarjev v cestnem prometu. Glavni cilj akcije je zmanjšanje števila smrtnih žrtev in hudih telesnih poškodb med kolesarji ter izboljšanje varnosti kolesarjev. Kolesarji so bili v prvih štirih mesecih leta po podatkih agencije za varnost v prometu udeleženi v 247 prometnih nesrečah, pri čemer so jih 145 povzročili sami, najpogosteje zaradi neprilagojene hitrosti. Med vzroki narašča število kršitev zaradi uporabe mobilnega telefona, teh je bilo letos že 17 odstotkov. Skrb zbuja tudi visoka povprečna stopnja izmerjene alkoholiziranosti, ki pri kolesarjih letos znaša kar 1,61 promila, 82 odstotkov prometnih nesreč, ki so jih povzročili opiti, pa se je končalo s telesno poškodbo.