S stališča prevladujoče ekonomske stroke je sedanji vladi težko očitati, da vleče napačne poteze. Že ves čas svojega obstoja se sicer ukvarja z omejevanjem in blaženjem posledic pandemije, kar ji jasno jemlje večino časa in energije. A že pri protikoronskih paketih, ki naj bi bili namenjeni blaženju gospodarskih in socialnih posledic krize, vtis zelo kvari s tem, ko v te pakete zapakira marsikaj, kar v to blaženje ne sodi. Ko se loti česa, kar ni povezano z epidemijo in njenimi posledicami, to izpade površno, prehitro, amatersko. Kar je v bistvu velika škoda, saj če počne stvari na napačnem kraju, ob napačnem času ali na napačen način, je verjetno slabše, kot če jih sploh ne bi počela. Pa ne glede na to, kako prave in potrebne so. Finance