V Čilu so minuli konec tedna izvolili 155 članov ustavodajne skupščine z nalogo napisati novo ustavo. Volilci so nagradili neodvisne kandidate in kaznovali politične stranke. Volitve označujejo kot zgodovinske zaradi enakovredne zastopanosti spolov v ustavodajni skupščini.

Izidi volitev minulo soboto in nedeljo pomenijo hud poraz desne politike predsednika Sebastiana Pinere in resno opozorilo političnim strankam nasploh, saj je večina volilcev glasove namenila neodvisnim kandidatom. Ti izhajajo iz družbenih gibanj oziroma so navadni državljani z vseh vetrov in poklicev, ki so sodelovali pri organizaciji ali se pridružili spontanim množičnim uličnim protestom. Ti so potekali od oktobra 2019 in vse leto 2020 z zahtevo po temeljitih ekonomsko-socialnih spremembah in odpravi izjemne neenakosti v čilski družbi. Zahteve protestnikov pomenijo opustitev neoliberalnega modela, vgrajenega v ustavo iz leta 1980, ki jo je vsilila Pinochetova diktatura (1973–1990). Edina mogoča rešitev je bila napisati novo ustanovno listino.

Zelo slab izid levih in desnih strank

Udeležba na volitvah je bila nižja od pričakovane, le 42,5-odstotna, glas je oddalo 6,3 od 14,9 milijona upravičencev. Volili so tudi župane, občinske svetnike in prvič v zgodovini države pokrajinske guvernerje. Za izvolitev v 155-člansko ustavodajno konvencijo, kot so poimenovali ustavodajno skupščino za točnejšo opredelitev njene vloge, se je potegovalo okoli 1300 kandidatov in kandidatk z več različnih volilnih list oziroma koalicij. Politične stranke so oblikovale tri koalicije, desno, levosredinsko in levo, medtem ko so se neodvisni kandidati združevali po posameznih listah, ker po zakonodaji na volitvah ni mogoče nastopiti kot samostojen kandidat.

Na presenečenje vseh so največ glasov prejele liste neodvisnih kandidatov, zagotovile so si 48 sedežev v ustavodajni skupščini oziroma navadno večino. Desna vladna koalicija Gremo, Čile, ki jo vodi Pinera, se je uvrstila na drugo mesto s 37 sedeži, kar je manj od pričakovanj, saj si je obetala tretjino sedežev oziroma vsaj 52 članov, kar bi ji po veljavni zakonodaji omogočalo pravico do veta na vsak predlagani ustavni člen. A je ta pravica zdaj pripadla neodvisnim poslancem, ki so skupaj s 17 izvoljenimi predstavniki staroselskih skupnosti in še četverico dobili 69 sedežev. Na zahtevo družbenih gibanj so prvič v več kot dvestoletni zgodovini čilske republike staroselci tako prvič dobili besedo pri oblikovanju ustave.

Levosredinska koalicija, sestavljena pretežno iz političnih strank (od krščanskih demokratov do socialistov), ki so izpeljale demokratizacijo po vojaški diktaturi, je dobila 25 sedežev, kar šteje za porazen rezultat. Tri več, 28 sedežev, si je zagotovila leva koalicija, v kateri so tudi komunisti.