V nedeljskem 37. (predzadnjem) krogu je iz boja za prvaka izpadla Barcelona, ki se lahko tolaži, da je na isti dan vsaj njena ženska ekipa prvič postala prvak Evrope, potem ko je v finalu v Göteborgu premagala Chelsea s 4:0. Vodilni Atletico se je izvlekel doma proti Osasuni (2:1), saj je še devet minut pred koncem zaostajal z 0:1, potem ko je za goste v 76. minuti zadel Ante Budimir, 29-letni v Bosni in Hercegovini rojeni Hrvat, ki je trenutno posojen iz Mallorce. Osasuna je bila na pragu senzacije, čeprav je bil Atletico boljši v vseh elementih igre: posest žoge v odstotkih 73:27, streli 26:5, koti 8:0, dosegel je tudi dva »dodatna« gola, vendar ju je sodnik upravičeno razveljavil.

Toda presenečenje na stadionu Wanda Metropolitano sta v končnici preprečila Brazilec Renan Lodi (82.) in Urugvajec Luis Suarez (88.). »Da, trpeli smo, toda bog nas je na koncu nagradil za borbenost, trud in požrtvovalnost. A najpomembnejša je zmaga, s katero ostajamo v boju za prvaka,« je dejal 34-letni Luis Suarez, ki je lani okrepil Atletico. Urugvajec z golom ni prinesel zgolj pomembne zmage, ampak je prekinil trimesečni strelski post, s svojim 20. golom v sezoni pa si bo tudi odebelil bančni račun. V pogodbi ima namreč klavzulo, ki mu zagotavlja precej višjo plačo, če v sezoni vsaj 20-krat zatrese nasprotnikovo mrežo.

Dolgo čakanje na VAR v Bilbau

Real je po zmagi proti Athleticu v Bilbau z 1:0 ohranil dve točki zaostanka za mestnim tekmecem. Kraljevi klub naj bi bil v prvem polčasu oškodovan za enajstmetrovko zaradi igranja domačega igralca z roko, zmagoviti gol za goste je dosegel Nacho v 68. minuti, vendar je dolgo čakal na potrditev. Po skoraj dvominutnem ogledu posnetka s tehnologijo VAR je sodnik Antonio Mateu Lahoz končno le priznal gol.

V zadnjih štirih krogih imata Atletico in Real povsem enak izkupiček (po tri zmage in en remi), v nedeljo pa ju čaka zadnje dejanje ligaške sezone: ekipa trenerja Diega Simeoneja gostuje pri Valladolidu, zasedba stratega Zinedina Zidana gosti Villarreal. V 20-članski ligi je Valladolid na predzadnjem mestu z 31 točkami, pred njim pa sta Elche in Huesca (po 33). Valladolid v boju za rešilno 17. mesto, ki še kot zadnje prinaša obstanek, nujno potrebuje zmago, ob tem pa morata Elche in Huesca izgubiti. Villarreal je sedmi z 58 točkami, pred njim sta Real Sociedad (59) in Betis (58), med temi tremi klubi pa bo zadnji krog prinesel dva potnika za uvrstitev v skupinski del evropske lige. Ob tem se postavlja vprašanje, ali bo Villarreal proti Realu v nedeljo igral na polno. Že tri dni pozneje ga čaka finale evropske lige proti Manchesteru Unitedu v Gdansku na Poljskem, zmaga pa bi mu prinesla lovoriko in uvrstitev v ligo prvakov.

Matematika in kombinatorika pred nedeljskim zaključkom sta jasni: Atleticu zmaga zanesljivo prinaša enajsti naslov prvaka Španije in prvega po sezoni 2013/14, ob morebitnem remiju ali porazu pa bi si aktualni španski prvak Real (v nedeljo brez brez Nemca Tonija Kroosa, ki je okužen s koronavirusom) s skalpom Villarreala priigral že 35. naslov. Če bi bila na koncu točkovno izenačena (po 84), bi prvo mesto osvojil Real, ki je uspešnejši na medsebojnih obračunih v tej sezoni: doma je decembra lani zmagal z 2:0 (Casemiro v 15. minuti, avtogol Oblaka v 63.), na gostovanju marca letos pa je remiziral (Suarez 15.; Benzema 88.).