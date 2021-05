Polbrata Henry McCollum in Leon Brown sta čakala več desetletij, da je resnica končno prišla na plano in ju rešila zapora. In ne samo zapora – McCollum je namreč vse od leta 1984 bival na oddelku za smrtno kazen. Za rešetkami sta se znašla zaradi posilstva in umora enajstletne Sabrine Buie in tam od leta 1983 preživela kar 31 let, vse do 2014, ko je analiza DNK pokazala, da je storilec nekdo drug.

Na ostanku cigarete na kraju zločina so našli sledi moškega, ki je v času analize že prestajal dosmrtno kazen zaradi podobnega posilstva in umora, ki se je odvil le mesec dni po smrti Sabrine. Sodnik je kasneje javno oznanil, da polbratov z okrutnim kaznivim dejanjem ne povezuje prav noben dokaz. Osemčlanska porota je v petek v Severni Karolini odločila, da bosta brata prejela skupno 75 milijonov dolarjev odškodnine.

Bila sta priročni tarči

Polbrata, eden v času umora star 19, drugi 15 let, oba z nižjim inteligenčnim kvocientom, sta v sodnem procesu po izpustu vztrajala pri tem, da jima je policija med zaslišanjem kršila državljanske pravice ter ju prisilila k priznanju, in to brez prisotnosti odvetnika. Oba so na osnovi tega spoznali za kriva in ju obsodili na smrt. »Njihova ključna napaka je bila, da so se takoj spravili na prvo in najbolj priročno tarčo, primera pa sploh niso kaj prida preiskovali,« je za Guardian že septembra 2014, ko so polbrata izpustili iz zapora, komentiral Brownov zagovornik James Payne. Preiskava je pokazala, da je policija v manjšem mestu Red Springs celo prikrivala dokaze, ki bi lahko že pred davnimi leti dvojico spravili iz zapora.

McCollum in Brown sta se ob prihodu iz zapora soočala s številnimi preprekami, najtežja je bila prilagoditev novemu, svobodnemu življenju. »Ne morem pomagati svoji družini, ki ni sposobna plačati računov,« je za lokalni časnik pred leti potarnal starejši od polbratov. Ko sta zapustila zapor, so vsakemu v žep stisnili 45 dolarjev, zato sta bila leta odvisna od pomoči in prijaznosti drugih. Sčasoma sta sicer prejela višje odškodnine, ki pa jima nikoli ne bodo prinesle nazaj vseh izgubljenih let in dostojanstva. tak